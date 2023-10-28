Всіх утилізувати — Фаріон про російськомовних таксистів

Екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон. Фото: google.com

Екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон розповіла, що потрібно робити з російськомовними таксистами. За її словами, їх варто відправити в штраф-батальйон та утилізувати.

Відео зі словами Ірини Фаріон поширилося у соцмережах.

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Російськомовні таксисти

"Ми б могли забезпечити таких таксистів підручниками з української мови. Принесли б їм диск класних пісень, наприклад, з Андрієм Середою. Ще там би щось принесли", — каже Фаріон.

За її словами, для російськомовних таксистів потрібно негайно створити штраф-батальйон, який перекинуть на "нульову позицію" фронту. Фаріон каже, що такі люди повинні рити окопи для українських військових.

"Такі люди заслуговують тільки на одне — повна утилізація. Ми до них не можемо мати ні найменшої поваги", — додала вона.

Нагадаємо, у Києві таксист відмовився везти пасажирок, які попросили його спілкуватися з ними українською мовою. Водій назвав жінок "хворими людьми".

Також ми писали, що внаслідок мовного скандалу, що трапився у Києві з водієм таксі сервісу "Bolt", який відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою, чоловіка звільнили. Крім того, його заблокували у сервісі назавжди.

Додамо, колишній радник Офісу Президента, блогер Олексій Арестович підтримав водія таксі у Києві, який відмовився спілкуватися українською мовою під час роботи. Наразі він шукає його контакти.