Вступление в НАТО в обмен на отказ от территорий: в МИД отреагировали

Спикер Министрства иностранных дел Украины Олег Николенко. Фото: скриншот

В секретариате НАТО высказали мнение, что Украина может стать членом Альянса в случае территориальных уступок РФ. В МИД Украины отреагировали на такое заявление.

Соответствующее заявление обнародовал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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Что сказал Николенко

"Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы. Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют", — сказал спикер.

И добавил, что нарративы такого типа играют на руку России.

По словам Николенко, нужно искать пути для того, чтобы ускорить победу Украины и помочь ей стать полноправным членом НАТО.

Сообщение Николенко. Фото: скриншот

Предыстория

В НАТО заявили, что уступки Украины по своим территориям для России могут поставить точку в войне. В то же время, там добавили, что "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры с Россией".

"Думаю, возможным решением для Украины мог бы быть отказ от территории и получение вместо членства в НАТО. Я не говорю, что так должно быть, но это может быть возможным решением", — сказал руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Енссен.

Он также сказал, что Россия ведет огромную военную борьбу и кажется нереальным, что она сможет захватить новые территории. Сейчас скорее вопрос в том, удастся ли Украине вернуть свое.

Напомним, недавно бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал как можно быстрее принять Украину в НАТО .