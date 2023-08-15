Вступ до НАТО в обмін на відмову від територій: у МЗС відреагували
У секретаріаті НАТО висловили думку, що Україна може стати членом Альянсу у випадку територіальних поступок РФ. У МЗС України відреагували на таку заяву.
Відповідну заяву оприлюднив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Що сказав Ніколенко
"Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують", — наголосив речник.
І підкреслив, що наративи такого типу грають на руку Росії.
За словами Ніколенка, потрібно шукати шляхи для того, щоб пришвидшити перемогу України та допомогти стати повноправним членом НАТО.
Передісторія
У НАТО заявили, що поступки України своїми територіями для Росії можуть поставити крапку у війні. Водночас там додали, що "Україна має сама вирішувати, коли та на яких умовах вона хоче вести переговори з Росією".
"Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО. Я не кажу, що так має бути, але це може бути можливим рішенням", — сказав керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен.
Він також сказав, що Росія веде величезну військову боротьбу, і здається нереальним, що вона зможе захопити нові території. Зараз радше питання в тому, чи вдасться Україні повернути своє.
Нагадаємо, нещодавно колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав якнайшвидше прийняти Україну до НАТО.