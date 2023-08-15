Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Вступ до НАТО в обмін на відмову від територій: у МЗС відреагували arrow

Вступ до НАТО в обмін на відмову від територій: у МЗС відреагували

15 серпня 2023 20:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вступ до НАТО в обмін на відмову від територій: у МЗС відреагували
Речник Міністрства закордонних справ України Олег Ніколенко. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У секретаріаті НАТО висловили думку, що Україна може стати членом Альянсу у випадку територіальних поступок РФ. У МЗС України відреагували на таку заяву.

Відповідну заяву оприлюднив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Читайте також:

Що сказав Ніколенко

"Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують", — наголосив речник.

І підкреслив, що наративи такого типу грають на руку Росії.
За словами Ніколенка, потрібно шукати шляхи для того, щоб пришвидшити перемогу України та допомогти стати повноправним членом НАТО. 

null
Повідомлення Ніколенка. Фото: скриншот

Передісторія

У НАТО заявили, що поступки України своїми територіями для Росії можуть поставити крапку у війні. Водночас там додали, що "Україна має сама вирішувати, коли та на яких умовах вона хоче вести переговори з Росією".

"Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО. Я не кажу, що так має бути, але це може бути можливим рішенням", — сказав керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен. 

Він також сказав, що Росія веде величезну військову боротьбу, і здається нереальним, що вона зможе захопити нові території. Зараз радше питання в тому, чи вдасться Україні повернути своє.

Нагадаємо, нещодавно колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав якнайшвидше прийняти Україну до НАТО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Зібрати дитину до школи у 2023 та не влізти в борги: повний список та ціни

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз