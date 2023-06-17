Вступление Украины в НАТО: Байден против упрощения процедуры

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден против упрощенной процедуры вступления Украины в НАТО. По его словам, Украина может присоединиться к организации, но не автоматически.

Об этом пишет издание CNN.

Читайте также:

Вступление Украины в НАТО

Джо Байден заявил, что не будет упрощать путь для членства Украины в альянсе.

В субботу перед отъездом в Филадельфию на этот вопрос журналистов он категорически ответил "нет".

При этом Байден добавил, что Украина может стать членом НАТО, но не автоматически.

"Я думаю, что они сделали все, чтобы продемонстрировать способность к военной координации, но есть целая проблема, безопасна ли их система? Это не коррумпировано? Соответствует ли он всем стандартам, которым отвечает каждая другая страна НАТО? Я думаю, что будет. Я думаю , что можно. Но это не автоматически", — сказал Байден.

Напомним, правительство США размышляет над тем, чтобы предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества с НАТО. Речь идет о "10-летних обязательствах в сфере безопасности", однако без полноценного членства в Альянсе. Впоследствии роль Украины в НАТО может быть такой, какую раньше играла Россия. Главный вопрос — насколько длинными должны быть гарантии безопасности Украины.