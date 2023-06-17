Вступ України до НАТО: Байден проти спрощення процедури

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Американський президент Джо Байден проти спрощеної процедури вступу України до НАТО. За його словами, Україна може долучитися до організації, але не автоматично.

Про це пише видання CNN.

Читайте також:

Вступ України в НАТО

Джо Байден заявив, що не спрощуватиме шлях для членства України в альянсі.

У суботу перед від’їздом до Філадельфії на це питання журналістів він категорично відповів "ні".

При цьому Байден додав, що Україна може стати членом НАТО, але не автоматично.

"Я думаю, що вони зробили все, щоб продемонструвати здатність до військової координації, але є ціла проблема, чи безпечна їхня система? Це некорумповано? Чи відповідає він усім стандартам, яким відповідає кожна інша країна НАТО? Я думаю, що буде. Я думаю, що можна. Але це не автоматично", — сказав Байден.

Нагадаємо, уряд США роздумує над тим, аби запропонувати Україні "ізраїльську модель" співпраці з НАТО. Йдеться про "10-річні зобовʼязання у сфері безпеки", однак без повноцінного членства в Альянсі. Згодом роль України в НАТО може бути такою, яку раніше відігравала Росія. Головне питання — наскільки довгими мають бути гарантії безпеки для України.