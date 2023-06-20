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Вступление Украины в НАТО: Париж изменил свою позицию

20 июня 2023 23:21
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Лариса Голуб
Редактор
Вступление Украины в НАТО: Париж изменил свою позицию
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украина может стать 33 участником НАТО. Официальный Париж намерен поддержать Украину в ее стремлении стать членом Атлантического альянса.

Об этом пишет издание Le Monde.

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Позиция Франции относительно членства Украины в НАТО

Франция может изменить свою позицию по вопросу членства Украины в НАТО. Париж хочет стать на сторону официального Киева.

В Елисейском дворце на совете обороны обсуждали эту позицию. Там считают, что такое решение может повлиять на Россию по вопросу вывода оккупационных войск и прекращения агрессии против Украины.

"Позиция Франции теперь ближе к позиции Польши, чем позиции Германии", — подтверждают иностранные дипломаты, которых издание не называет.

Вступление Украины в НАТО

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года.

Отметим, что американский президент Джо Байден против упрощенной процедуры вступления Украины в НАТО. По его словам, Украина может присоединиться к организации, но не автоматически.

Правительство США размышляет над тем, чтобы предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества с НАТО. Речь идет о "10-летних обязательствах в сфере безопасности", однако без полноценного членства в Альянсе.

Напомним, страны НАТО не спешат давать разрешение на присоединение Украины к Альянсу, потому что боятся войны с Россией. Они не прошли тест, который сейчас проходят Вооруженные силы Украины. Об этом в интервью Новини.LIVE объяснил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

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