Вступление Украины в НАТО: Париж изменил свою позицию
Украина может стать 33 участником НАТО. Официальный Париж намерен поддержать Украину в ее стремлении стать членом Атлантического альянса.
Об этом пишет издание Le Monde.
Позиция Франции относительно членства Украины в НАТО
Франция может изменить свою позицию по вопросу членства Украины в НАТО. Париж хочет стать на сторону официального Киева.
В Елисейском дворце на совете обороны обсуждали эту позицию. Там считают, что такое решение может повлиять на Россию по вопросу вывода оккупационных войск и прекращения агрессии против Украины.
"Позиция Франции теперь ближе к позиции Польши, чем позиции Германии", — подтверждают иностранные дипломаты, которых издание не называет.
Вступление Украины в НАТО
Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года.
Отметим, что американский президент Джо Байден против упрощенной процедуры вступления Украины в НАТО. По его словам, Украина может присоединиться к организации, но не автоматически.
Правительство США размышляет над тем, чтобы предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества с НАТО. Речь идет о "10-летних обязательствах в сфере безопасности", однако без полноценного членства в Альянсе.
Напомним, страны НАТО не спешат давать разрешение на присоединение Украины к Альянсу, потому что боятся войны с Россией. Они не прошли тест, который сейчас проходят Вооруженные силы Украины. Об этом в интервью Новини.LIVE объяснил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.