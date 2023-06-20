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Вступ України до НАТО: Париж змінив свою позицію

20 червня 2023 23:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вступ України до НАТО: Париж змінив свою позицію
Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Україна може стати 33 учасником НАТО. Офіційний Париж збирається підтримати Україну у її прагненні стати членом Атлантичного альянсу. 

Про це пише видання Le Monde.

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Позиція Франції щодо членства України в НАТО

Франція може змінити свою позицію у питанні членства України в НАТО. Париж може стати на бік офіційного Києва. 

У Єлисейському палаці на раді оборони обговорювали цю позицію. Там вважають, що таке рішення може вплинути на Росію у питанні виведення окупаційних військ та припинення агресії проти України.  

"Позиція Франції тепер ближча до позиції Польщі, ніж позиції Німеччини", — підтверджують іноземні дипломати, яких видання не називає.

Вступ України до НАТО

Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку 30 вересня 2022 року.

Зауважимо, американський президент Джо Байден проти спрощеної процедури вступу України до НАТО. За його словами, Україна може долучитися до організації, але не автоматично.

Уряд США роздумує над тим, аби запропонувати Україні "ізраїльську модель" співпраці з НАТО. Йдеться про "10-річні зобовʼязання у сфері безпеки", однак без повноцінного членства в Альянсі. 

Нагадаємо, країни НАТО не поспішають давати дозвіл на приєднання України до Альянсу, бо бояться війни з Росією. Вони не пройшли тест, який проходять зараз Збройні сили України. Про це у інтерв’ю Новини.LIVE пояснив колишній посол України у США Валерій Чалий.

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