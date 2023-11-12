Езжай во Львов — в Днепре преподавательница требовала от студентки отвечать на русском языке

Здание Днепровского государственного медицинского университета. Фото: OBOZ.UA

В Днепровском государственном медицинском университете произошел скандал из-за языковой позиции одного из сотрудников. На практическом занятии преподавательница якобы требовала от студентки общаться на русском, а когда девушка отказалась, то не захотела принимать ее ответ.

Об этом пишет OBOZ.UA.

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Языковой скандал в медицинском вузе

Об этом случае, который произошел 10 ноября, рассказал предприниматель Андрей Табинский. Муж отметил, что если бы не услышал эту историю из первых уст, сам бы не поверил, что такое возможно в Украине, где десятый год идет война с российским агрессором

По его словам, речь идет о паре "Пропедевтика внутренних болезней", которую преподавала Новоженина Людмила Ивановна. Именно она запретила студентке третьего курса Магдалины Пельчар отвечать на украинском языке. В частности, "требовала, чтобы девушка на ее практических занятиях говорила исключительно на русском".

Автор поста также добавил, что студентка ответила, что этого языка не знает и на нем говорить не будет, на что преподавательница "отреагировала с сарказмом", направив ее "учиться в Кембридж или Львов", потому что у себя на практических занятиях она хочет слышать русский.

Табинский назвал действия преподавательницы абсолютной дискриминацией по языковому признаку, нарушением языкового законодательства и прав человека, что во время войны еще и откровенная работа на врага.

Табинский поинтересовался, как руководство Днепровского медуниверситета отреагирует на такое поведение своей сотрудницы. Также добавил, что откровенная дискриминационная и антиукраинская деятельность представительницы научно-педагогического состава вуза должна получить немедленную реакцию профильных ведомств и правоохранителей.

История вызвала большое возмущение и у пользователей Facebook, набрав тысячи репостов, чтобы о ней могло узнать как можно больше людей.

Комментарии пользователей. Фото: Facebook

Вместе с тем многие обратили внимание на то, что в этой ситуации не было реакции других студентов, которых, вероятно, не волновал язык преподавания на занятиях.

Комментарии пользователей. Фото: Facebook

Также в сети появился пост от пользователя Den Gasanov, который назвал все клеветой. Он описал ситуацию иначе, утверждая, что некоторые заявления и комментарии являются "ложью", а упомянутая преподавательница ДГМУ — "настоящая патриотка Украины".

Пост в защиту преподавательницы. Фото: скриншот