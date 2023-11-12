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Їдь у Львів — у Дніпрі викладачка вимагала від студентки відповідати російською мовою

12 листопада 2023 16:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Їдь у Львів — у Дніпрі викладачка вимагала від студентки відповідати російською мовою
Будівля Дніпровського державного медичного університету. Фото: OBOZ.UA
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Дніпровському державному медичному університеті стався скандал через мовну позицію однієї зі співробітників. На практичному занятті викладачка нібито вимагала від студентки спілкуватися російською мовою, а коли дівчина відмовилася, то не схотіла приймати її відповідь.

Про це пише OBOZ.UA.

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Медичний колектив вузу, у якому стався скандал. Фото: скриншот

 

Мовний скандал у медичному вузі

Про цей випадок, який стався 10 листопада, розповів підприємець Андрій Табінський. Чоловік відзначив, що якби не почув цю історію з перших уст, сам би не повірив, що таке можливо в Україні, де десятий рік іде війна з російським агресором

За його словами, йдеться про пару "Пропедевтика внутрішніх хвороб", яку викладала Новоженіна Людмила Іванівна. Саме вона заборонила студентці третього курсу Магдалині Пельчар відповідати українською мовою. Зокрема, "вимагала, щоб дівчина на її практичних заняттях говорила винятково російською".

Автор посту також додав, що студентка відповіла, що цієї мови не знає і нею розмовляти не буде, на що викладачка "відреагувала із сарказмом", напрввивши її "навчатися до Кембриджа або Львова", бо у себе на практичних заняттях вона хоче чути російську.

Табінський назвав дії викладачки абсолютною дискримінацією за мовною ознакою, порушенням мовного законодавства і прав людини, що в час війни є ще й відвертою роботою на ворога.

Табінський поцікавився, як керівництво Дніпровського медуніверситету відреагує на таку поведінку своєї співробітниці. Також додав, що відверта дискримінаційна та антиукраїнська діяльність представниці науково-педагогічного складу вишу має отримати негайну реакцію профільних відомств і правоохоронців.

Історія викликала неабияке обурення й у користувачів Facebook, набравши тисячі репостів, аби про неї могло дізнатися якомога більше людей. 

коментарі
Коментарі користувачів. Фото: Facebook

Разом із тим багато звернули увагу на те, що в цій ситуації не було реакції інших студентів, яких, ймовірно, не хвилювала мова викладання на занятті.

викладач
Коментарі користувачів. Фото: Facebook

Також у мережі з’явився пост від користувача Den Gasanov, який назвав усе наклепом. Він описав ситуацію інакше, стверджуючи, що деякі заяви та коментарі є "брехнею", а згадана викладачка ДДМУ — "справжня патріотка України".

захист
Пост на захист викладачки. Фото: скриншот

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