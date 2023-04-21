YouTube удалил видео ПВК "Вагнер" и распространявшие их каналы, — Ткаченко
В пятницу, 21 апреля, администрация YouTube удалила видеоролики ЧВК "Вагнера" с более чем 1 млн просмотров. Кроме того, удалили каналы, распространявшие эти видео.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Видео ПВК "Вагнер" в YouTube
"YouTube отреагировал молниеносно, удалив видеоролики "Вагнера" с более чем 1 миллионом просмотров и распространяемыми каналами. Спасибо партнерам за оперативность", — пишет Ткаченко.
В то же время министр призвал украинцев фиксировать видео с "вагнеровцами" на YouTube и отправлять ссылки на почту [email protected], чтобы МКИП оперативно обращало на них внимание YouTube.
Что предшествовало
На платформе YouTube и других сервисах публикуют пропагандистские видеоролики, прославляющие ЧВК "Вагнера". Используя видео, "вагнеровцы" призывают аудиторию вступить в группу наемников, в отношении которой ввели санкции несколько западных правительств.
Так, Соединенные Штаты признали ее "транснациональной преступной организацией", а Великобритания ввела санкции против ее основателя Пригожина.
Из-за присутствия таких видео на YouTube министр культуры Александр Ткаченко обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору YouTube Нилу Мохану с просьбой принять конкретные меры по мониторингу и прекращению интернет-деятельности "Вагнера".
Напомним, недавно выяснилось, что на порносайте Pornhub размещают рекламу о вступлении в ППК "Вагнер". В Пригожине считают, что такая реклама — удачная идея маркетологов.