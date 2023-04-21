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YouTube видалив відео ПВК "Вагнер" та канали, що їх розповсюджували, — Ткаченко

21 квітня 2023 18:32
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YouTube видалив відео ПВК "Вагнер" та канали, що їх розповсюджували, — Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 21 квітня, адміністрація YouTube видалила відеоролики ПВК "Вагнера" з понад 1 млн переглядів. Окрім того, видалили канали, що розповсюджували ці відео.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Відео ПВК "Вагнер" в YouTube

"YouTube відреагував блискавично, видаливши відеоролики "Вагнера" з понад 1 мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували. Дякую партнерам за оперативність", — пише Ткаченко.

Водночас міністр закликав українців фіксувати відео з "вагнерівцями" на YouTube і надсилати лінки на пошту [email protected], аби МКІП оперативно звертало на них увагу YouTube.

Що передувало

На платформі YouTube та інших сервісах оприлюднюють пропагандистські відеоролики, які прославляють ПВК "Вагнера". Використовуючи відео, "вагнерівці" закликають аудиторію вступити до групи найманців, проти якої ввели санкції кілька західних урядів.

Так, Сполучені Штати визнали її "транснаціональною злочинною організацією", а Велика Британія ввела санкції проти її засновника Пригожина.

Через присутність таких відео на YouTube міністр культури Олександр Ткаченко звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності "Вагнера".

Нагадаємо, нещодавно з'ясувалось, що на порносайті Pornhub розміщують рекламу про вступ до ПВК "Вагнер". У Пригожина вважають, що така реклама — вдала ідея маркетологів.

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