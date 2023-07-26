Мобилизация в августе 2023 — кто не подлежит призыву из-за состояния здоровья

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ДОТЦК и СП

В Украине продолжается проведение общей мобилизации. В ряды ВСУ могут призвать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Впрочем, есть определенный перечень лиц, не подлежащих призыву из-за состояния здоровья.

Об этом говорится в приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

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Именно законодательством определен ряд болезней, при наличии которых военнообязанных могут временно не взять на службу или вообще признать непригодными как в мирное, так и в военное время.

С какими заболеваниями не мобилизуют в августе 2023 года

Люди не подлежат призыву, если имеют:

болезни нервной системы — миопатия, миастения, системная атрофия, острая форма энцефалита, миелита, менингита, энцефаломиелита, люмбарго, внутричерепный или внутрипозвоночный абсцесс, дегенеративные патологии, церебральная форма паралича, парали ового аппарата, ишиас, дорсалгия, радикулопатия и цервикалгия;

расстройства поведения и психики;

болезни пищеварительной системы — челюстно-лицевые аномалии (за исключением врожденных), в том числе и аномалий прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции;

гепатиты — говорится о тяжелой форме вирусных гепатитов, которая плохо поддается лечению и сопровождается выраженным нарушением в работе органов и систем;

ВИЧ-инфекция — если болезнь сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов и другими уточненными заболеваниями;

заболевания дыхательной системы — хроническая форма бронхита и пневмонии, ХОБЛ или тяжелая форма бронхиальной астмы;

болезни органов зрения — серьезные анатомические дефекты век, орбит или глазной конъюнктивы, сопровождающиеся выраженным нарушением двигательных или зрительных функций на обоих глазах;

заболевание костей — выраженная деформация или дефекты пальцев кисти, стоп, тяжелая форма плоскостопия или фибробластические патологии с нарушением двигательной активности;

заболевания органов слуха — стойкая (полная) глухота оба уха или глухонимота, выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера;

заболевание системы кровообращения;

онкологические заболевания — если есть онкоболезни и установлен неизлечимый диагноз;

патологии мочеполовой системы — тяжелый нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатию, почечную недостаточность, гидронефроз или пионефир.

Мобилизация в Украине в августе 2023 года также не коснется тех, кто получил:

травмы позвоночника;

кровеносных сосудов;

спинного мозга;

нервных сплетений;

периферических нервов.

Также в списке обстоятельств, относящихся к состоянию организма, указаны:

отек и кровоизлияние спинного мозга со значительными нарушениями функций;

переломы позвоночника на любом уровне;

разрыв межпозвонкового диска;

перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка;

вывих, подвывих позвонка, разрыв, сжатие, сотрясение.

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ДОТЦК и СП

С какими болезнями лицо признают временно непригодным к военной службе

Временную непригодность с пересмотром через 6-12 месяцев могут признать из-за наличия следующих заболеваний:

кишечные инфекционные заболевания;

бактериальные зоонозы;

вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы;

вирусные геморрагические лихорадки;

вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых;

гельминтозы;

педикулез и последствия инфекционных и паразитарных заболеваний;

туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный туберкулез.

Следует заметить, что после того, как срок 6-12 месяцев истечет, лицо должно снова пройти медосмотр. Дальше врач решает — продолжать статус или нет. В большинстве своем срок справки составляет 6 месяцев, но ее могут выдать и на меньший период.

Ранее мы рассказывали, какие обследования военнообязанные должны пройти обязательно и какие специалисты должны его осмотреть.

Напомним, мы сообщали, когда ограниченно пригодные лица в Украине должны проходить военно-врачебную комиссию.

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