Мобілізація у серпні 2023 — хто не підлягає призову через стан здоров'я

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ДОТЦК та СП

В Україні триває проведення загальної мобілізації. До лав ЗСУ можуть призвати військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Втім, є певний перелік осіб, які не підлягають призову через стан здоров’я.

Про це йдеться у наказі "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

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Саме законодавством визначено низку хвороб, за наявності яких військовозобов’язаних можуть тимчасово не взяти на службу або взагалі визнати непридатними — як у мирний, так і у воєнний час.

З якими захворюваннями не мобілізують у серпні 2023 року — список

Люди не підлягають призову, якщо мають:

хвороби нервової системи — міопатія, міастенія, системна атрофія, гостра форма енцефаліту, мієліту, менінгіту, енцефаломієліту, люмбарго, внутрішньочерепний або внутрішньохребетний абсцес, дегенеративні патології, церебральна форма паралічу, паралітичний синдром, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, захворювання нервово-м'язового апарату, ішіас, дорсалгія, радикулопатія та цервікалгія;

розлади поведінки та психіки;

хвороби травної системи — щелепно-лицьові аномалії (за винятком уроджених), у тому числі й аномалій прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції;

гепатити — мовиться про тяжку форму вірусних гепатитів, яка погано піддається лікуванню та супроводжується вираженим порушенням у роботі органів і систем;

ВІЛ-інфекція — якщо хвороба супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів та іншими уточненими захворюваннями;

захворювання дихальної системи — хронічна форма бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або важка форма бронхіальної астми;

хвороби органів зору — серйозні анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах;

захворювання кісток — виражена деформація або дефекти пальців кисті, стоп, важка форма плоскостопості чи фібробластичні патології з порушенням рухової активності;

захворювання органів слуху — стійка (повна) глухота на обидва вуха або глухонімота, виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра;

захворювання системи кровообігу;

онкологічні захворювання — якщо є онкохвороби та встановлений невиліковний діагноз;

патології сечостатевої системи — тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз чи піонефир.

Мобілізація в Україні у серпні 2023 року також не торкнеться тих, хто отримав:

травми хребта;

кровоносних судин;

спинного мозку;

нервових сплетінь;

периферичних нервів.

Також у списку обставин, які стосуються стану організму, вказані:

набряк та крововилив спинного мозку зі значними порушеннями функцій;

переломи хребта на будь-якому рівні;

розрив міжхребцевого диска;

перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка;

вивих, підвивих хребця, розрив, стиснення, струс.

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ДОТЦК та СП

З якими хворобами особу визнають тимчасово непридатною до військової служби

Тимчасову непридатність з переоглядом через 6-12 місяців можуть визнати з такими захворюваннями:

кишкові інфекційні захворювання;

бактеріальні зоонози;

вірусні інфекційні захворювання центральної нервової системи;

вірусні геморагічні лихоманки;

вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри і слизових;

гельмінтози;

педикульоз і наслідки інфекційних і паразитарних захворювань;

туберкульоз легенів без виділення мікобактерій і розпаду легеневої тканини або клінічно вилікуваний туберкульоз.

Варто зауважити, що після того, як термін 6-12 місяців спливе, особа повинна знову пройти медогляд. Далі лікар вирішує — продовжувати статус чи ні. Здебільшого термін довідки становить 6 місяців, але її можуть видати й на менший період.

Раніше ми розповідали, які обстеження військовозобов'язаний повинен пройти обов'язково та які фахівці повинні його оглянути.

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