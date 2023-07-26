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З якими хворобами не мобілізуватимуть українців у серпні 2023 року: перелік

26 липня 2023 19:56
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Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація у серпні 2023 — хто не підлягає призову через стан здоров'я
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ДОТЦК та СП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні триває проведення загальної мобілізації. До лав ЗСУ можуть призвати військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Втім, є певний перелік осіб, які не підлягають призову через стан здоров’я.

Про це йдеться у наказі "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

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Саме законодавством визначено низку хвороб, за наявності яких військовозобов’язаних можуть тимчасово не взяти на службу або взагалі визнати непридатними — як у мирний, так і у воєнний час. 

З якими захворюваннями не мобілізують у серпні 2023 року — список

Люди не підлягають призову, якщо мають:

  • хвороби нервової системи — міопатія, міастенія, системна атрофія, гостра форма енцефаліту, мієліту, менінгіту, енцефаломієліту, люмбарго, внутрішньочерепний або внутрішньохребетний абсцес, дегенеративні патології, церебральна форма паралічу, паралітичний синдром, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, захворювання нервово-м'язового апарату, ішіас, дорсалгія, радикулопатія та цервікалгія;
  • розлади поведінки та психіки;
  • хвороби травної системи — щелепно-лицьові аномалії (за винятком уроджених), у тому числі й аномалій прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції;
  • гепатити — мовиться про тяжку форму вірусних гепатитів, яка погано піддається лікуванню та супроводжується вираженим порушенням у роботі органів і систем;
  • ВІЛ-інфекція — якщо хвороба супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів та іншими уточненими захворюваннями;
  • захворювання дихальної системи — хронічна форма бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або важка форма бронхіальної астми;
  • хвороби органів зору — серйозні анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах;
  • захворювання кісток — виражена деформація або дефекти пальців кисті, стоп, важка форма плоскостопості чи фібробластичні патології з порушенням рухової активності;
  • захворювання органів слуху — стійка (повна) глухота на обидва вуха або глухонімота, виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра;
  • захворювання системи кровообігу;
  • онкологічні захворювання — якщо є онкохвороби та встановлений невиліковний діагноз;
  • патології сечостатевої системи — тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз чи піонефир.

Мобілізація в Україні у серпні 2023 року також не торкнеться тих, хто отримав:

  • травми хребта;
  • кровоносних судин;
  • спинного мозку;
  • нервових сплетінь;
  • периферичних нервів.

Також у списку обставин, які стосуються стану організму, вказані:

  • набряк та крововилив спинного мозку зі значними порушеннями функцій;
  • переломи хребта на будь-якому рівні;
  • розрив міжхребцевого диска; 
  • перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка;
  • вивих, підвивих хребця, розрив, стиснення, струс.

 

З якими захворюваннями не мобілізують у серпні 2023 року — список
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ДОТЦК та СП

З якими хворобами особу визнають тимчасово непридатною до військової служби

Тимчасову непридатність з переоглядом через 6-12 місяців можуть визнати з такими захворюваннями:

  • кишкові інфекційні захворювання;
  • бактеріальні зоонози;
  • вірусні інфекційні захворювання центральної нервової системи;
  • вірусні геморагічні лихоманки;
  • вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри і слизових;
  • гельмінтози;
  • педикульоз і наслідки інфекційних і паразитарних захворювань;
  • туберкульоз легенів без виділення мікобактерій і розпаду легеневої тканини або клінічно вилікуваний туберкульоз.

Варто зауважити, що після того, як термін 6-12 місяців спливе, особа повинна знову пройти медогляд. Далі лікар вирішує — продовжувати статус чи ні. Здебільшого термін довідки становить 6 місяців, але її можуть видати й на менший період.

Раніше ми розповідали, які обстеження військовозобов'язаний повинен пройти обов'язково та які фахівці повинні його оглянути.

Нагадаємо, ми повідомляли, коли обмежено придатні особи в Україні повинні проходити військово-лікарську комісію. 

Також ми писали, як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби. 

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