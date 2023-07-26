Мобілізація у серпні 2023 — хто не підлягає призову через стан здоров'я

З якими хворобами не мобілізуватимуть українців у серпні 2023 року: перелік
В Україні триває проведення загальної мобілізації. До лав ЗСУ можуть призвати військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Втім, є певний перелік осіб, які не підлягають призову через стан здоров’я.
Про це йдеться у наказі "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".
Саме законодавством визначено низку хвороб, за наявності яких військовозобов’язаних можуть тимчасово не взяти на службу або взагалі визнати непридатними — як у мирний, так і у воєнний час.
З якими захворюваннями не мобілізують у серпні 2023 року — список
Люди не підлягають призову, якщо мають:
- хвороби нервової системи — міопатія, міастенія, системна атрофія, гостра форма енцефаліту, мієліту, менінгіту, енцефаломієліту, люмбарго, внутрішньочерепний або внутрішньохребетний абсцес, дегенеративні патології, церебральна форма паралічу, паралітичний синдром, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, захворювання нервово-м'язового апарату, ішіас, дорсалгія, радикулопатія та цервікалгія;
- розлади поведінки та психіки;
- хвороби травної системи — щелепно-лицьові аномалії (за винятком уроджених), у тому числі й аномалій прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції;
- гепатити — мовиться про тяжку форму вірусних гепатитів, яка погано піддається лікуванню та супроводжується вираженим порушенням у роботі органів і систем;
- ВІЛ-інфекція — якщо хвороба супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів та іншими уточненими захворюваннями;
- захворювання дихальної системи — хронічна форма бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або важка форма бронхіальної астми;
- хвороби органів зору — серйозні анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах;
- захворювання кісток — виражена деформація або дефекти пальців кисті, стоп, важка форма плоскостопості чи фібробластичні патології з порушенням рухової активності;
- захворювання органів слуху — стійка (повна) глухота на обидва вуха або глухонімота, виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра;
- захворювання системи кровообігу;
- онкологічні захворювання — якщо є онкохвороби та встановлений невиліковний діагноз;
- патології сечостатевої системи — тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз чи піонефир.
Мобілізація в Україні у серпні 2023 року також не торкнеться тих, хто отримав:
- травми хребта;
- кровоносних судин;
- спинного мозку;
- нервових сплетінь;
- периферичних нервів.
Також у списку обставин, які стосуються стану організму, вказані:
- набряк та крововилив спинного мозку зі значними порушеннями функцій;
- переломи хребта на будь-якому рівні;
- розрив міжхребцевого диска;
- перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка;
- вивих, підвивих хребця, розрив, стиснення, струс.
З якими хворобами особу визнають тимчасово непридатною до військової служби
Тимчасову непридатність з переоглядом через 6-12 місяців можуть визнати з такими захворюваннями:
- кишкові інфекційні захворювання;
- бактеріальні зоонози;
- вірусні інфекційні захворювання центральної нервової системи;
- вірусні геморагічні лихоманки;
- вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри і слизових;
- гельмінтози;
- педикульоз і наслідки інфекційних і паразитарних захворювань;
- туберкульоз легенів без виділення мікобактерій і розпаду легеневої тканини або клінічно вилікуваний туберкульоз.
Варто зауважити, що після того, як термін 6-12 місяців спливе, особа повинна знову пройти медогляд. Далі лікар вирішує — продовжувати статус чи ні. Здебільшого термін довідки становить 6 місяців, але її можуть видати й на менший період.
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