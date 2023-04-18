С началом войны в Днепре начались пьяные драки в парках - Филатов о расцвете криминалитета в городе

Мэр Днепра Борис Филатов. Фото: Facebook/Борис Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о ситуации в городе с бандитизмом и криминалитетом. Глава говорит, что 80% правонарушителей порядка — не днепряне, а вынужденные переселенцы.

Об этом он отметил в интервью для ютуб-канала " Украинская правда ".

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По словам Филатова, сейчас Днепр на первом месте среди ВПЛ. Город принял 190 тыс. пересенцев, в области — здесь цифра увеличивается вдвое. Идет большая нагрузка на городскую инфраструктуру, которая меняет демографическую картинку и общее поведение жителей.

За несколько лет до полномасштабной войны в Днепре никогда не было пьяных драк в городских парках или на улицах. Сейчас они начались. И когда полиция задерживает этих людей, 80% - это не днепряне, это вынужденные переселенцы, но это наши граждане. И знаете я всегда "подкалываю" (смеюсь - ред.) Андрея Ивановича Садового, что он говорит, что Львов на первом городе по ВПЛ. Но ведь Днепр на первом. У нас 190 тыс. понимаете эту нагрузку?" - говорит Филатов.

Мэр Днепра не скрывает, что в городе можно увидеть и "чистые" 90-е. Речь идет о том, что жители снимают колеса с машин, забирают магнитофоны с автомобилей или даже сливают бензин. Однако, отмечает Филатов , ситуация стабильная и контролируемая.

"Такого раньше не было. Я это списываю на то, что изменилась демографическая картинка. Кроме этого, некоторые предприятия у нас закрываются. Кто-то потерял работу и т.д. Я не могу сказать прямо о тотальном обнищании, но такая тенденция существует. Поэтому есть проблемы, но они не критичны ", - отмечает господин Филатов.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре задержали банду преступников , грабивших и похищавших людей. В ходе проведения спецоперации правоохранители задержали девять вооруженных участников группы. Прокуроры направили в суд ходатайство об избрании им мер в виде содержания под стражей.