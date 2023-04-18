Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow С началом войны в Днепре начались пьяные драки в парках - Филатов о расцвете криминалитета в городе arrow

С началом войны в Днепре начались пьяные драки в парках - Филатов о расцвете криминалитета в городе

18 апреля 2023 16:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
С началом войны в Днепре начались пьяные драки в парках - Филатов о расцвете криминалитета в городе
Мэр Днепра Борис Филатов. Фото: Facebook/Борис Филатов
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о ситуации в городе с бандитизмом и криминалитетом. Глава говорит, что 80% правонарушителей порядка — не днепряне, а вынужденные переселенцы.

Об этом он отметил в интервью для ютуб-канала " Украинская правда ".

Читайте также:

По словам Филатова, сейчас Днепр на первом месте среди ВПЛ. Город принял 190 тыс. пересенцев, в области — здесь цифра увеличивается вдвое. Идет большая нагрузка на городскую инфраструктуру, которая меняет демографическую картинку и общее поведение жителей.

За несколько лет до полномасштабной войны в Днепре никогда не было пьяных драк в городских парках или на улицах. Сейчас они начались. И когда полиция задерживает этих людей, 80% - это не днепряне, это вынужденные переселенцы, но это наши граждане. И знаете я всегда "подкалываю" (смеюсь - ред.) Андрея Ивановича Садового, что он говорит, что Львов на первом городе по ВПЛ. Но ведь Днепр на первом. У нас 190 тыс. понимаете эту нагрузку?" - говорит Филатов.

Мэр Днепра не скрывает, что в городе можно увидеть и "чистые" 90-е. Речь идет о том, что жители снимают колеса с машин, забирают магнитофоны с автомобилей или даже сливают бензин. Однако, отмечает Филатов , ситуация стабильная и контролируемая.

"Такого раньше не было. Я это списываю на то, что изменилась демографическая картинка. Кроме этого, некоторые предприятия у нас закрываются. Кто-то потерял работу и т.д. Я не могу сказать прямо о тотальном обнищании, но такая тенденция существует. Поэтому есть проблемы, но они не критичны ", - отмечает господин Филатов.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре задержали банду преступников , грабивших и похищавших людей. В ходе проведения спецоперации правоохранители задержали девять вооруженных участников группы. Прокуроры направили в суд ходатайство об избрании им мер в виде содержания под стражей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB