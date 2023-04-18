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З початком війни у Дніпрі почалися пʼяні бійки в парках, — Філатов про розквіт криміналітету в місті

18 квітня 2023 16:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
З початком війни у Дніпрі почалися пʼяні бійки в парках — Філатов про розквіт криміналітету в місті
Мер Дніпра Борис Філатов. Фото: Facebook/Борис Філатов
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів про ситуацію в місті з бандитизмом та криміналітетом. Очільник каже, що 80% правопорушників порядку — не дніпряни, а вимушені переселенці.

Про це він зазначив в інтервʼю для ютуб-каналу "Українська правда".

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За словами Філатова, наразі Дніпро на першому місці серед ВПО. Місто прийняло 190 тисяч переселенців, щодо області — тут цифра збільшується вдвічі. Іде велике навантаження на міську інфраструктуру, що змінює демографічну картинку та загальну поведінку жителів.

"За декілька років до повномасштабної війни в Дніпрі ніколи не було п’яних бійок в міських парках або на вулицях. Зараз вони почались. І коли поліція затримує цих людей, 80% — це не дніпряни, це вимушені переселенці, але це наші громадяни. І, знаєте, я завжди "підколюю" (сміюсь. — Ред.) Андрія Івановича Садового, що він каже, що Львів на першому місті по ВПО. Але ж Дніпро на першому. У нас 190 тисяч. Розумієте це навантаження?" — говорить Філатов.

Мер Дніпра не приховує, що в місті можна побачити й "чисті" 90-ті. Мова йде про те, що жителі знімають колеса з машин, забирають магнітофони з автівок або ж навіть зливають бензин. Однак, наголошує Філатов, ситуація стабільна та контрольована.

"Такого раніше не було. Я це списую на те, що змінилась демографічна картинка. Окрім цього, деякі підприємства у нас закриваються. Хтось втратив роботу тощо. Я не можу сказати прям про тотальне зубожіння, але така тенденція існує. Тому є проблеми, але вони не критичні", — зазначає пан Філатов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі затримали банду злочинців, які грабували та викрадали людей. У ході проведення спецоперації правоохоронці затримали дев’ятьох озброєних учасників групи. Прокурори скерували до суду клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. 

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