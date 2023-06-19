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С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

19 июня 2023 22:46
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Юлия Леськова
Выпускающий редактор
С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь
Заседание Верховной Рады Украины. Фото: google
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В Украине с января запретят производство продукции, содержащей в себе ртуть. Дело в том, что Верховная Рада приняла закон о присоединении Украины к Минаматской конвенции о ртути. Этот закон инициировал Президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует проект закона №0199.

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"Присоединение к Минаматской конвенции о ртути не повлияет на деятельность оборонно-промышленного комплекса Украины", — говорится в документе.

Законом предусматривается, что с 1 января 2024 года в Украине будет:

  • прекращено производство, импорт и экспорт продукции, содержащей ртуть;
  • прекращение производства ацетальдегида.
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Проект закона. Фото: скриншот

Что предусматривает Минаматская конвенция о ртути

  • систематизация производственных процессов, связанных с ртутью;
  • контроль и сокращение выбросов и сбросов ртути;
  • разработка стратегий по выявлению и оценке участков, загрязненных ртутью или соединениями ртути; обеспечение финансовыми ресурсами национальных мер, направленных на реализацию положений Конвенции;
  • сотрудничество для обеспечения своевременного и надлежащего укрепления потенциала и предоставления технической помощи сторонам, которые являются развивающимися странами и странами с переходной экономикой;
  • разработка и реализация стратегий и программ для выявления и защиты населения, находящегося в зоне риска, особенно уязвимых групп населения;
  • открытость публичной информации; повышение осведомленности и просвещение общественности.

В производстве каких товаров используют ртуть

  • Термометры;
  • электролиз;
  • приборы для измерения давления;
  • химические исследования.

Ранее мы писали, что немецкие исследователи предупредили о том, что из-за таяния вечной мерзлоты вследствие происходящего уже сегодня климатического кризиса могут высвободиться загрязнители. Речь идет об индустриальных загрязнителях, оставшихся после различных испытаний и добычи полезных ископаемых.

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