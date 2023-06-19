С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Заседание Верховной Рады Украины. Фото: google

В Украине с января запретят производство продукции, содержащей в себе ртуть. Дело в том, что Верховная Рада приняла закон о присоединении Украины к Минаматской конвенции о ртути. Этот закон инициировал Президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует проект закона №0199.

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"Присоединение к Минаматской конвенции о ртути не повлияет на деятельность оборонно-промышленного комплекса Украины", — говорится в документе.

Законом предусматривается, что с 1 января 2024 года в Украине будет:

прекращено производство, импорт и экспорт продукции, содержащей ртуть;

прекращение производства ацетальдегида.

Проект закона. Фото: скриншот

Что предусматривает Минаматская конвенция о ртути

систематизация производственных процессов, связанных с ртутью;

контроль и сокращение выбросов и сбросов ртути;

разработка стратегий по выявлению и оценке участков, загрязненных ртутью или соединениями ртути; обеспечение финансовыми ресурсами национальных мер, направленных на реализацию положений Конвенции;

сотрудничество для обеспечения своевременного и надлежащего укрепления потенциала и предоставления технической помощи сторонам, которые являются развивающимися странами и странами с переходной экономикой;

разработка и реализация стратегий и программ для выявления и защиты населения, находящегося в зоне риска, особенно уязвимых групп населения;

открытость публичной информации; повышение осведомленности и просвещение общественности.

В производстве каких товаров используют ртуть

Термометры;

электролиз;

приборы для измерения давления;

химические исследования.

Ранее мы писали, что немецкие исследователи предупредили о том, что из-за таяния вечной мерзлоты вследствие происходящего уже сегодня климатического кризиса могут высвободиться загрязнители. Речь идет об индустриальных загрязнителях, оставшихся после различных испытаний и добычи полезных ископаемых.