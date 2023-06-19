С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь
В Украине с января запретят производство продукции, содержащей в себе ртуть. Дело в том, что Верховная Рада приняла закон о присоединении Украины к Минаматской конвенции о ртути. Этот закон инициировал Президент Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствует проект закона №0199.
"Присоединение к Минаматской конвенции о ртути не повлияет на деятельность оборонно-промышленного комплекса Украины", — говорится в документе.
Законом предусматривается, что с 1 января 2024 года в Украине будет:
- прекращено производство, импорт и экспорт продукции, содержащей ртуть;
- прекращение производства ацетальдегида.
Что предусматривает Минаматская конвенция о ртути
- систематизация производственных процессов, связанных с ртутью;
- контроль и сокращение выбросов и сбросов ртути;
- разработка стратегий по выявлению и оценке участков, загрязненных ртутью или соединениями ртути; обеспечение финансовыми ресурсами национальных мер, направленных на реализацию положений Конвенции;
- сотрудничество для обеспечения своевременного и надлежащего укрепления потенциала и предоставления технической помощи сторонам, которые являются развивающимися странами и странами с переходной экономикой;
- разработка и реализация стратегий и программ для выявления и защиты населения, находящегося в зоне риска, особенно уязвимых групп населения;
- открытость публичной информации; повышение осведомленности и просвещение общественности.
В производстве каких товаров используют ртуть
- Термометры;
- электролиз;
- приборы для измерения давления;
- химические исследования.
Ранее мы писали, что немецкие исследователи предупредили о том, что из-за таяния вечной мерзлоты вследствие происходящего уже сегодня климатического кризиса могут высвободиться загрязнители. Речь идет об индустриальных загрязнителях, оставшихся после различных испытаний и добычи полезных ископаемых.