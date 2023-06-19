З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться
В Україні з січня заборонять виробництво продукції, яка містить в собі ртуть. Річ у тім, що Верховна Рада України ухвалила закон про приєднання України до Мінаматської конвенції про ртуть. Цей закон ініціював Президент Володимир Зеленський.
Про це свідчить проєкт закону №0199.
"Приєднання до Мінаматської конвенції про ртуть не вплине на діяльність оборонно-промислового комплексу України", — йдеться в документі.
Законом передбачається, що з 1 січня 2024 року в Україні буде:
- припинено виробництво, імпорт та експорт продукції, яка містить ртуть;
- припинення виробництва ацетальдегіду.
Що передбачає Мінаматська конвенція про ртуть
- систематизація виробничих процесів, пов’язаних зі ртуттю;
- контроль та скорочення викидів та скидів ртуті;
- розроблення стратегій з виявлення та оцінки ділянок, забруднених ртуттю або сполуками ртуті; забезпечення фінансовими ресурсами національних заходів, спрямованих на реалізацію положень Конвенції;
- співпраця для забезпечення своєчасного та належного зміцнення потенціалу та надання технічної допомоги сторонам, які є країнами, що розвиваються, та країнами з перехідною економікою;
- розроблення і реалізація стратегій та програм для виявлення та захисту населення, що перебуває в зоні ризику, особливо вразливих груп населення;
- відкритість публічної інформації, підвищення обізнаності та просвіта громадськості.
У виробництві яких товарів використовують ртуть
- Термометри;
- електроліз;
- прилади для вимірювання тиску;
- хімічні дослідження.
Раніше ми писали, що німецькі дослідники попередили про те, що через танення вічної мерзлоти з причини кліматичної кризи, яке відбувається вже сьогодні, можуть вивільнитися забруднювачі. Йдеться про індустріальні забруднювачі, які залишилися після різних випробувань та видобутку корисних копалин.