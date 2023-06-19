З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Засідання Верховної Ради України. Фото: google

В Україні з січня заборонять виробництво продукції, яка містить в собі ртуть. Річ у тім, що Верховна Рада України ухвалила закон про приєднання України до Мінаматської конвенції про ртуть. Цей закон ініціював Президент Володимир Зеленський.

Про це свідчить проєкт закону №0199.

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"Приєднання до Мінаматської конвенції про ртуть не вплине на діяльність оборонно-промислового комплексу України", — йдеться в документі.

Законом передбачається, що з 1 січня 2024 року в Україні буде:

припинено виробництво, імпорт та експорт продукції, яка містить ртуть;

припинення виробництва ацетальдегіду.

Проєкт закону. Фото: скриншот

Що передбачає Мінаматська конвенція про ртуть

систематизація виробничих процесів, пов’язаних зі ртуттю;

контроль та скорочення викидів та скидів ртуті;

розроблення стратегій з виявлення та оцінки ділянок, забруднених ртуттю або сполуками ртуті; забезпечення фінансовими ресурсами національних заходів, спрямованих на реалізацію положень Конвенції;

співпраця для забезпечення своєчасного та належного зміцнення потенціалу та надання технічної допомоги сторонам, які є країнами, що розвиваються, та країнами з перехідною економікою;

розроблення і реалізація стратегій та програм для виявлення та захисту населення, що перебуває в зоні ризику, особливо вразливих груп населення;

відкритість публічної інформації, підвищення обізнаності та просвіта громадськості.

У виробництві яких товарів використовують ртуть

Термометри;

електроліз;

прилади для вимірювання тиску;

хімічні дослідження.

Раніше ми писали, що німецькі дослідники попередили про те, що через танення вічної мерзлоти з причини кліматичної кризи, яке відбувається вже сьогодні, можуть вивільнитися забруднювачі. Йдеться про індустріальні забруднювачі, які залишилися після різних випробувань та видобутку корисних копалин.