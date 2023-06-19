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З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

19 червня 2023 22:46
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться
Засідання Верховної Ради України. Фото: google
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

В Україні з січня заборонять виробництво продукції, яка містить в собі ртуть. Річ у тім, що Верховна Рада України ухвалила закон про приєднання України до Мінаматської конвенції про ртуть. Цей закон ініціював Президент Володимир Зеленський.

Про це свідчить проєкт закону №0199.

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"Приєднання до Мінаматської конвенції про ртуть не вплине на діяльність оборонно-промислового комплексу України", — йдеться в документі.

Законом передбачається, що з 1 січня 2024 року в Україні буде: 

  • припинено виробництво, імпорт та експорт продукції, яка містить ртуть;
  • припинення виробництва ацетальдегіду.
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Проєкт закону. Фото: скриншот

Що передбачає Мінаматська конвенція про ртуть

  • систематизація виробничих процесів, пов’язаних зі ртуттю;
  • контроль та скорочення викидів та скидів ртуті;
  • розроблення стратегій з виявлення та оцінки ділянок, забруднених ртуттю або сполуками ртуті; забезпечення фінансовими ресурсами національних заходів, спрямованих на реалізацію положень Конвенції;
  • співпраця для забезпечення своєчасного та належного зміцнення потенціалу та надання технічної допомоги сторонам, які є країнами, що розвиваються, та країнами з перехідною економікою;
  • розроблення і реалізація стратегій та програм для виявлення та захисту населення, що перебуває в зоні ризику, особливо вразливих груп населення;
  • відкритість публічної інформації, підвищення обізнаності та просвіта громадськості.

У виробництві яких товарів використовують ртуть

  • Термометри;
  • електроліз;
  • прилади для вимірювання тиску; 
  • хімічні дослідження.

Раніше ми писали, що німецькі дослідники попередили про те, що через танення вічної мерзлоти з причини кліматичної кризи, яке відбувається вже сьогодні, можуть вивільнитися забруднювачі. Йдеться про індустріальні забруднювачі, які залишилися після різних випробувань та видобутку корисних копалин.

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