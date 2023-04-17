С плесенью на стенах и отсутствие помощи: пациенты Львовского пансионата живут в ужасных условиях

Львовский гериатрический пансионат. Фото: Офис омбудсмена

Представители Офиса омбудсмена проинспектировали Львовский гериатрический пансионат и выявили ряд серьезных нарушений, касающихся прав и свобод его пациентов. Как оказалось, администрация заведения не организует проведение осмотра подопечных врачебно-консультативной комиссией и не обеспечивает проведение комплексных мероприятий по реабилитации и физиотерапии.

Об этом сообщает Офис омбудсмена.

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Подопечным пансионата не дают письменное осознанное согласие на лечение, что является нарушением их прав.

Другой серьезной проблемой является несоблюдение принципа безбарьерности, что означает, что подопечные не имеют доступа к питьевой воде, а также нарушение санитарно-гигиенических норм. Также было обнаружено, что заведение не соответствует установленной норме жилой площади в расчете на одного подопечного.

Кроме того, представители Офиса омбудсмена выявили недостаточный контроль за хранением инсулиновых препаратов и отсутствие фиксации случаев травмирования. Это может привести к укрывательству фактов получения телесных повреждений подопечными.

Наконец, было установлено, что заведение нарушает право подопечных владеть, воспользоваться и распоряжаться своими средствами.

Для устранения выявленных нарушений прав и свобод подопечных, соответствующие письма и акты реагирования будут направлены в компетентные органы. В целях улучшения ситуации в заведении необходимо провести ряд мероприятий, направленных на укрепление контроля за качеством жизни и здоровьем его подопечных, а также соблюдение их права на распоряжение собственными средствами.

Напомним, что Офис омбудсмена проверил условия проживания внутренне перемещенных лиц в Тернопольской области. Условия оказались ужасными, люди сидят без света, кое-где без душа, во всех помещениях есть грибок и плесень.