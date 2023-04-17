З цвіллю на стінах та відсутність допомоги: пацієнти Львівського пансіонату живуть у жахливих умовах

Львівський геріатричний пансіонат. Фото: Офіс омбудсмена

Представники Офісу омбудсмена проінспектували Львівський геріатричний пансіонат і виявили низку серйозних порушень прав та свобод його пацієнтів. Як виявилося, адміністрація закладу не організує проведення огляду підопічних лікарсько-консультативною комісією та не забезпечує проведення комплексних заходів щодо реабілітації та фізіотерапії.

Про це повідомляє Офіс омбудсмена.

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Підопічні пансіонату не дають письмову усвідомлену згоду на лікування, що є порушенням їх прав.

Іншою серйозною проблемою є недотримання принципу безбар'єрності, що означає, що підопічні не мають доступу до питної води та порушення санітарно-гігієнічних норм. Також було виявлено, що заклад не відповідає встановленій нормі житлової площі для одного підопічного.

Крім того, представники Офісу омбудсмена виявили недостатній контроль за зберіганням інсулінових препаратів та відсутність фіксації випадків травмування. Це може призвести до приховування фактів отримання тілесних ушкоджень підопічні.

Нарешті було встановлено, що заклад порушує право підопічних володіти, скористатися та розпоряджатися своїми коштами.

Для усунення виявлених порушень прав та свобод підопічних, відповідні листи та акти реагування будуть направлені до компетентних органів. З метою покращення ситуації у закладі необхідно провести низку заходів, спрямованих на зміцнення контролю за якістю життя та здоров'ям його підопічних, а також дотримання їхнього права на розпорядження власними коштами.

Нагадаємо, що Офіс омбудсмена перевірив умови проживання внутрішньо переміщених осіб у Тернопільській області. Умови виявилися жахливими, люди сидять без світла, подекуди без душу, у всіх приміщеннях є грибок та пліснява.