За 15 тыс. долларов любой диагноз: Лубинец про коррупцию в ВВК
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что проблема номер один в военно-врачебной комиссии является коррупция. По словам омбудсмена, за 5-15 тысяч долларов можно получить любой диагноз.
Об этом Лубинец сообщил в эфире телемарафона.
Коррупция в ВВК
Лубинец сообщил, что очереди в регистратуре можно избежать, оплатив, а за дополнительную услугу придется доплачивать.
"Основной недостаток ВЛК — глубоко укоренившаяся коррупция. Ее масштабы нас поражают. Многие военные указывают на эту проблему и утверждают, что такова система. Многие хотят на этом заработать. Сумма варьируется от 5 до 15 тысяч долларов, как говорил Президент. Возможно получить любой диагноз", — сказал омбудсмен.
Кроме того, Лубинец указал, что обсуждение этой проблемы на заседании СНБО было оправданным.
Напомним, что Кабинет министров Украины принял решение перевести на электронный формат обработки документов, связанных с деятельностью военно-врачебной комиссии (ВВК). Ранее все необходимые документы, включая заявления о предоставлении медицинского отпуска или освобождении от службы, подавались исключительно на бумажных носителях.