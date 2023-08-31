За 15 тыс. долларов любой диагноз: Лубинец про коррупцию в ВВК

Военнослужащий проходит ВВК. Фото: armyinform.com.ua

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что проблема номер один в военно-врачебной комиссии является коррупция. По словам омбудсмена, за 5-15 тысяч долларов можно получить любой диагноз.

Об этом Лубинец сообщил в эфире телемарафона.

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Лубинец сообщил, что очереди в регистратуре можно избежать, оплатив, а за дополнительную услугу придется доплачивать.

"Основной недостаток ВЛК — глубоко укоренившаяся коррупция. Ее масштабы нас поражают. Многие военные указывают на эту проблему и утверждают, что такова система. Многие хотят на этом заработать. Сумма варьируется от 5 до 15 тысяч долларов, как говорил Президент. Возможно получить любой диагноз", — сказал омбудсмен.

Кроме того, Лубинец указал, что обсуждение этой проблемы на заседании СНБО было оправданным.

Напомним, что Кабинет министров Украины принял решение перевести на электронный формат обработки документов, связанных с деятельностью военно-врачебной комиссии (ВВК). Ранее все необходимые документы, включая заявления о предоставлении медицинского отпуска или освобождении от службы, подавались исключительно на бумажных носителях.