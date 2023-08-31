За 15 тис. доларів будь-який діагноз: Лубінець про корупцію у ВЛК

Військовослужбовець проходить ВЛК. Фото: armyinform.com.ua

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що проблема номер один у військово-лікарській комісії — це корупція. За словами омбудсмена, за 5-15 тисяч доларів можна отримати будь-який діагноз.

Про це Лубінець повідомив в ефірі телемарафону.

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Лубінець повідомив, що черги у реєстратурі можна уникнути, сплативши, а за додаткову послугу доведеться доплачувати.

"Основний недолік ВЛК — корупція, що глибоко вкорінилася. Її масштаби нас вражають. Багато військових вказують на цю проблему і стверджують, що така система. Багато хто хоче на цьому заробити. Сума варіюється від 5 до 15 тисяч доларів, як казав Президент. Можливо отримати будь-який діагноз", — сказав омбудсмен.

Крім того, Лубінець зазначив, що обговорення цієї проблеми на засіданні РНБО було виправданим.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення перевести на електронний формат обробки документів, пов'язаних із діяльністю військово-лікарської комісії (ВЛК). Раніше всі необхідні документи, включаючи заяви про надання медичної відпустки або звільнення від служби, подавалися виключно на паперових носіях.