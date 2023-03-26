За сутки четыре жителя Херсонщины подорвались на российских минах
В воскресенье, 26 марта, в Херсонской области местный житель при осмотре поля взорвался на российской мини. Это уже четвертый подобный случай за день.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
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По данным главы ОВА, инцидент произошел недалеко от села Костырка Высокопольского района. Там местный житель осматривал поля и наткнулся на оставленную россиянами мину. Он взорвался.
"В трагическом итоге — четыре человека с тяжелыми травмами находятся в больницах. Уважаемые жители Херсонщины, я вас очень прошу — не испытывайте судьбу", — написал Прокудин.
Напомним, 20 марта в Херсонской области 18-летний парень подорвался на вражеской мине. В результате взрыва молодой парень погиб на месте.
Также ранее в Калиновской громаде Херсонской области мужчина подорвался на мине. В результате взрыва мирному жителю деоккупированного региона оторвало часть левой ноги.