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За сутки четыре жителя Херсонщины подорвались на российских минах

26 марта 2023 21:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Ха Херсонщине участились случаи подрыва на взрывных устройствах
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В воскресенье, 26 марта, в Херсонской области местный житель при осмотре поля взорвался на российской мини. Это уже четвертый подобный случай за день.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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По данным главы ОВА, инцидент произошел недалеко от села Костырка Высокопольского района. Там местный житель осматривал поля и наткнулся на оставленную россиянами мину. Он взорвался.

"В трагическом итоге четыре человека с тяжелыми травмами находятся в больницах. Уважаемые жители Херсонщины, я вас очень прошу — не испытывайте судьбу", — написал Прокудин.

Напомним, 20 марта в Херсонской области 18-летний парень подорвался на вражеской мине. В результате взрыва молодой парень погиб на месте.

Также ранее в Калиновской громаде Херсонской области мужчина подорвался на мине. В результате взрыва мирному жителю деоккупированного региона оторвало часть левой ноги.

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