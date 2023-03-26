За добу чотири жителі Херсонщини підірвалися на російських мінах
У неділю, 26 березня, у Херсонській області місцевий житель під час огляду поля підірвався на російській міні. Це вже четвертий подібний випадок за день.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
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Подробиці
За даними голови ОВА, інцидент трапився неподалік села Костирка Високопільського району. Там місцевий житель оглядав поля і натрапив на залишену росіянами міну. Він підірвався.
"У трагічному підсумку — чотири людини з тяжкими травмами знаходяться у лікарнях. Шановні мешканці Херсонщини, я вас дуже прошу, не випробовуйте долю", — написав Прокудін.
Нагадаємо, 20 березня у Херсонській області 18-річний юнак підірвався на ворожій міні. Внаслідок вибуху молодий хлопець загинув на місці.
Також раніше у Калинівській громаді Херсонської області чоловік підірвався на міні. Внаслідок вибуху мирному мешканцю деокупованого регіону відірвало частину лівої ноги.