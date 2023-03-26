За добу чотири жителі Херсонщини підірвалися на російських мінах

Ха Херсонщині почастішали випадки підриву на вибухових пристроях

У неділю, 26 березня, у Херсонській області місцевий житель під час огляду поля підірвався на російській міні. Це вже четвертий подібний випадок за день.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Подробиці

За даними голови ОВА, інцидент трапився неподалік села Костирка Високопільського району. Там місцевий житель оглядав поля і натрапив на залишену росіянами міну. Він підірвався.

"У трагічному підсумку — чотири людини з тяжкими травмами знаходяться у лікарнях. Шановні мешканці Херсонщини, я вас дуже прошу, не випробовуйте долю", — написав Прокудін.

Нагадаємо, 20 березня у Херсонській області 18-річний юнак підірвався на ворожій міні. Внаслідок вибуху молодий хлопець загинув на місці.

Також раніше у Калинівській громаді Херсонської області чоловік підірвався на міні. Внаслідок вибуху мирному мешканцю деокупованого регіону відірвало частину лівої ноги.