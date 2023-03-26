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За добу чотири жителі Херсонщини підірвалися на російських мінах

26 березня 2023 21:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ха Херсонщині почастішали випадки підриву на вибухових пристроях
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У неділю, 26 березня, у Херсонській області місцевий житель під час огляду поля підірвався на російській міні. Це вже четвертий подібний випадок за день.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

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За даними голови ОВА, інцидент трапився неподалік села Костирка Високопільського району. Там місцевий житель оглядав поля і натрапив на залишену росіянами міну. Він підірвався.

"У трагічному підсумку чотири людини з тяжкими травмами знаходяться у лікарнях. Шановні мешканці Херсонщини, я вас дуже прошу, не випробовуйте долю", — написав Прокудін.

Нагадаємо, 20 березня у Херсонській області 18-річний юнак підірвався на ворожій міні. Внаслідок вибуху молодий хлопець загинув на місці.

Також раніше у Калинівській громаді Херсонської області чоловік підірвався на міні. Внаслідок вибуху мирному мешканцю деокупованого регіону відірвало частину лівої ноги.

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