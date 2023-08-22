Мобилизация в Украине — россияне придумали очередной фейк — чему верить нельзя

Какие фейки распространяет россия о мобилизации в Украине. Фото: Новини.LIVE

Российская пропаганда продолжает свои несуразные попытки дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства и спровоцировать панические настроения среди населения.

Так, сетью распространяется очередной фейк, что якобы в одном из городов на западе Украины за неявку в ТЦК и СП будут наказывать отключением газа и горячей воды. Подробности сообщает Telegram-канал "Spravdi".

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В соцсетях, в частности в Telegram-каналах, распространяют фотографию с якобы письмом от коммунальных служб. В тексте "письма" говорится, если призывник не явится в ТЦК и СП, то по адресу его проживания коммунальные службы отключат газ и горячую воду.

Фотография сопровождается текстом, что якобы такие письма начали поступать жителям Тернополя и украинские власти не остановится, пока не мобилизуют всех.

В сети распространяется фейк о мобилизации в Украине. Фото: Spravdi

Почему попытка распространить очередной фейк провалилась

Россияне по традиции наделали в тексте "письма" кучу ошибок, в частности использовали слово "согласно" вместо "згідно з".

"Призывников призывают прийти в ТЦК до 18 января 2023 года, хотя от этой даты уже прошло более полугода", — отмечают в канале "Spravdi".

Кроме того, в письме ссылаются на ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отмечая, что именно им предусмотрено наказание в виде отключения горячего водоснабжения и газоснабжения.

Однако на самом деле за неявку в ТЦК по повестке военнообязанные могут нести только административную ответственность в виде штрафа.

"Более того, пока действует военное положение, запрещено прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению", — добавили в "Spravdi".

В Тернопольском областном ТЦК в комментарии StopFake заверили, что распространенная информация о якобы отключении коммунальных услуг за неявку в военкомат является абсурдной выдумкой.

Будьте внимательны к любой информации, всегда проверяйте первоисточник, чтобы не попасть в ловушку российской дезинформации.

Ранее мы сообщали, что Центр противодействия дезинформации обнародовал новый список фейковых новостей россии с целью скомпрометировать Украину, ее Президента, правительство и Вооруженные силы.

Напомним, мы писали, что российские СМИ распространяют фейковую рекламу с Зеленским в Нью-Йорке.

Также мы рассказывали, что австрийский телеканал признал, что распространял фейки о мобилизации в ряды ВСУ.