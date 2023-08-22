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За неявку до ТЦК відключать газ: як рф лякає українців фейками про мобілізацію

22 серпня 2023 20:45
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Мобілізація в Україні — росіяни вигадали черговий фейк — чому вірити не можна
Які фейки розповсюджує росія про мобілізацію в Україні. Фото: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Російська пропаганда продовжує свої недолугі спроби дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави та спровокувати панічні настрої серед населення.

Так, мережею шириться черговий фейк, що нібито в одному з міст на заході Україні за неявку до ТЦК та СП каратимуть відключенням газу та гарячої води. Подробиці повідомляє Telegram-канал "Spravdi".

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В соцмережах, зокрема у Telegram-каналах розповсюджують фотографію з нібито листом від комунальних служб. У тексті "листа" йдеться, якщо призовник не з'явиться до ТЦК та СП, то за адресою його проживання комунальні служби відключать газ та гарячу воду. 

Фотографія супроводжується текстом про те, що нібито такі листи почали надходити жителям Тернополя й українська влада не зупиниться доки не мобілізує всіх. 

 

Мобілізація в Україні — росіяни вигадали черговий фейк — чому вірити не можна
У мережі поширюють фейк про мобілізацію в Україні. Фото: Spravdi 

Чому спроба поширити черговий фейк провалилася 

Росіяни за традицією наробили в тексті "листа" купу помилок, зокрема використали слово "согласно" замість "згідно з". 

"Призовників закликають прийти до ТЦК до 18 січня 2023 року, хоча від цієї дати вже минуло більше ніж пів року", зазначають у каналі "Spravdi".

Крім того, в листі посилаються на ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", зазначаючи, що саме ним передбачено покарання у вигляді відключення гарячого водопостачання та газопостачання.

Проте, насправді за неявку до ТЦК за повісткою військовозобов'язані можуть нести лише адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. 

"Ба більше, поки діє воєнний стан, заборонено припиняти надання житлово-комунальних послуг населенню", додали у "Spravdi".

В Тернопільському обласному ТЦК у коментарі StopFake запевнили, що поширена інформація про нібито відключення комунальних послуг за неявку до військкомату є абсурдною вигадкою.

Будьте уважні до будь-якої інформації, завжди перевіряйте першоджерело, щоб не потрапити у пастку російської дезінформації. 

Раніше ми повідомляли, що Центр протидії дезінформації оприлюднив новий список фейкових новин рф з метою скомпрометувати Україну, її Президента, уряд і Збройні сили.

Нагадаємо, ми писали, що російські ЗМІ поширюють фейкову рекламу із Зеленським у Нью-Йорку

Також ми розповідали, австрійський телеканал визнав, що поширював фейки про мобілізацію до лав ЗСУ.

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