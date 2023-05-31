Есть ли ограничения на выезд за границу для юношей 16 и 17 лет — разъяснение ГПСУ

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 18 августа 2023 года. В этот период мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и не могут уезжать за пределы страны. Однако, по последнему постановлению, военный учет для призывников начинается с 16 лет. Значит ли это, что юноши 16 и 17 лет не могут уехать за границу?

Ответ на этот вопрос дали в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

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В ГПСУ подчеркнули, что юноши до 18 лет могут беспрепятственно уезжать из Украины.

"На 17-летних юношей ограничения не распространяются! ГПСУ при оформлении граждан руководствуется требованиями постановления Кабмина № 57 ", — резюмировали в Госпогранслужбе.

Путаница с запретом на выезд 17-летних юношей, вероятно, могла возникнуть из-за того, что в Украине с 5 января 2023 года начал действовать новый Порядок организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных.

Ст. 21 предусматривает, что призывники должны стать на военный учет в возрасте 16 лет в течение года, в котором исполняется 17 лет. Это положение не противоречит предыдущим правилам, в которых было сказано, что военный учет начинается с 17 лет. Уточнение касается того факта, что на этот учет становятся до достижения 17 в год, когда подросток достигает этого возраста. Таким образом, выделено время для сбора документов и подачи их в ТЦК и СП по месту жительства.

Выезд за границу. Фото: ГНСУ

Кто не может выезжать за границу во время действия военного положения

Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если военно-врачебная комиссия (ВЛК) признает их пригодными по состоянию здоровья к службе. Поэтому они не могут уезжать из страны.

Также пересекать границу не могут военнослужащие, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Из-за злоупотребления выезд за границу также запрещен госслужащим и госслужащим — назначенным чиновникам и избранным, а также судьям, прокурорам и их помощникам, кроме как в командировку, подтвержденную по закону.

Также запрет более жесткий для культурных деятелей — они должны предоставлять четкую информацию о концерте, спланированном на поддержку Украины и отчитываться о результатах по возвращении в Украину.

Проверка документов на границе. Фото: GettyImage

Кто из военнообязанных может уехать за границу во время военного положения

Законом Украины предусмотрено, что при наличии соответствующих документов выезжать из страны могут следующие категории мужчин:

до 18 лет и после 60 лет;

от 18 до 60, постоянно проживающих за границей и имеющих соответствующую отметку об этом в паспорте;

исключены из военного учета по состоянию здоровья в возрасте от 18 до 60 лет;

от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу через профессию;

госслужащие (как мужчины, так и женщины).

Также право пересечения государственной границы имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации.

Полный перечень лиц, которых могут сопровождать военнообязанные, определены в пунктах 2.1 и 2.2 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

Напомним, мы писали, могут ли вручать повестки украинцам за границей.

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