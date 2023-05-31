Чи є обмеження на виїзд за кордон для юнаків 16 та 17 років — роз'яснення ДПСУ

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 18 серпня 2023 року. У цей період чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та не можуть виїжджати за межі країни. Проте, за останньою ухвалою, військовий облік для призовників починається із 16 років. Чи означає це, що юнаки 16 і 17 років не можуть виїхати за кордон?

Відповідь на це питання дали у пресцентрі Державної прикордонної служби України.

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"На 17-річних юнаків обмеження не поширюються! ДПСУ при оформленні громадян керується вимогами постанови Кабміну № 57", — резюмували у Держприкордонслужбі.

Плутанина із забороною на виїзд 17-річних юнаків, імовірно, могла виникнути через те, що в Україні з 5 січня 2023 року почав діяти новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних.

Ст. 21 передбачає, що призовники мають стати на військовий облік у 16 років протягом року, в якому виповнюється 17 років. Це положення не суперечить попереднім правилам, в яких було вказано, що військовий облік починається з 17 років. Уточнення стосується того факту, що на цей облік стають до досягнення 17 ― у рік, коли підліток досягає цього віку. У такий спосіб виділено час для збору документів та подання їх до ТЦК та СП за місцем проживання.

Виїзд за кордон. Фото: ДПСУ

Хто не може виїжджати за кордон під час дії воєнного стану

Всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та можуть бути мобілізовані, якщо військово-лікарська комісія (ВЛК) визнає їх придатними за станом здоров’я до служби. Тож вони не можуть виїжджати з країни.

Також перетинати кордон не можуть військовослужбовці, за виключенням випадків, передбачених законом.

Через зловживання виїзд за кордон також заборонений держслужбовцям та держслужбовицям ― призначеним чиновникам та обраним, а також суддям, прокурорам та їх помічникам окрім як у відрядження, підтверджене за законом.

Також заборона більш жорстка для культурних діячів ― вони мають надавати чітку інформацію про концерт, спланований на підтримку України та звітувати про результати після повернення в Україну.

Перевірка документів на кордоні. Фото: GettyImage

Хто з військовозобов'язаних може виїхати за кордон під час дії воєнного стану

Законом України передбачено, що за наявності відповідних документів виїжджати з країни можуть наступні категорії чоловіків:

до 18 років та після 60 років;

від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;

виключені з військового обліку за станом здоров’я віком від 18 до 60 років;

від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;

від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію;

держслужбовці (як чоловіки, так і жінки).

Також право перетинання держаного кордону мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Повний перелік осіб, яких можуть супроводжувати військовозобов'язані, визначено у пунктах 2.1 і 2.2 Правил перетинання державного кордону громадянами України.

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