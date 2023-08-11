ЗАЭС снова подключили к основной линии питания
ЗАЭС снова подключили к основной линии питания 750 кВ. Однако ситуация на станции остается нестабильной.
Об этом говорится на официальном сайте МАГАТЭ.
Причина отключения
Известно, что отключение ЗАЭС от основной линии электропередачи произошло 10 августа около 19:00. Причина — срабатывание системы защиты от сверхтока.
После этого атомную станцию подключили к линии электропередачи 330 кВ. Она необходима для охлаждения реактора.
Вместе с тем высоковольтную линию электросвязи 750 кВ быстро отремонтировали и подключили станцию к основной линии питания 10 августа в 19:02.
"Ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что на Запорожской АЭС из-за незаконных действий россиян произошла утечка воды из первого контура реактора во второй. Произошло это из-за вывода 4-го энергоблока в "горячее" состояние.