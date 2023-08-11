Запорожская атомная электростанция. Фото: google

ЗАЭС снова подключили к основной линии питания 750 кВ. Однако ситуация на станции остается нестабильной.

Об этом говорится на официальном сайте МАГАТЭ.

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Причина отключения

Известно, что отключение ЗАЭС от основной линии электропередачи произошло 10 августа около 19:00. Причина — срабатывание системы защиты от сверхтока.

После этого атомную станцию подключили к линии электропередачи 330 кВ. Она необходима для охлаждения реактора.

Вместе с тем высоковольтную линию электросвязи 750 кВ быстро отремонтировали и подключили станцию к основной линии питания 10 августа в 19:02.

"Ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что на Запорожской АЭС из-за незаконных действий россиян произошла утечка воды из первого контура реактора во второй. Произошло это из-за вывода 4-го энергоблока в "горячее" состояние.