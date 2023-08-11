Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow ЗАЕС знову під'єднали до основної лінії живлення arrow

ЗАЕС знову під'єднали до основної лінії живлення

11 серпня 2023 19:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗАЕС знову під'єднали до основної лінії живлення
Запорізька атомна електростанція. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

ЗАЕС знову під'єднали до основної лінії живлення 750 кВ. Однак ситуація на станції залишається нестабільною. 

Про це йдеться на офіційному сайті МАГАТЕ.

Читайте також:

Причина відключення

Відомо, що відключення ЗАЕС від основної лінії електропередачі сталося 10 серпня приблизно о 19:00. Причина — спрацювання системи захисту від надструму.

Після цього атомну станцію підключили до лінії електропередачі 330 кВ. Вона необхідна для охолодження реактора. 

Разом з тим високовольтну лінію зв'язку 750 кВ швидко відремонтували та підключили станцію до основної лінії живлення 10 серпня о 19:02.

"Ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює нестабільну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Запорізькій АЕС через незаконні дії росіян відбувся витік води з першого контура реактора в другий. Сталося це через виведення 4-го енергоблоку у "гарячий" стан.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз