Запорізька атомна електростанція. Фото: google

ЗАЕС знову під'єднали до основної лінії живлення 750 кВ. Однак ситуація на станції залишається нестабільною.

Про це йдеться на офіційному сайті МАГАТЕ.

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Причина відключення

Відомо, що відключення ЗАЕС від основної лінії електропередачі сталося 10 серпня приблизно о 19:00. Причина — спрацювання системи захисту від надструму.

Після цього атомну станцію підключили до лінії електропередачі 330 кВ. Вона необхідна для охолодження реактора.

Разом з тим високовольтну лінію зв'язку 750 кВ швидко відремонтували та підключили станцію до основної лінії живлення 10 серпня о 19:02.

"Ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює нестабільну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Запорізькій АЕС через незаконні дії росіян відбувся витік води з першого контура реактора в другий. Сталося це через виведення 4-го енергоблоку у "гарячий" стан.