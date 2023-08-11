ЗАЕС знову під'єднали до основної лінії живлення
ЗАЕС знову під'єднали до основної лінії живлення 750 кВ. Однак ситуація на станції залишається нестабільною.
Про це йдеться на офіційному сайті МАГАТЕ.
Причина відключення
Відомо, що відключення ЗАЕС від основної лінії електропередачі сталося 10 серпня приблизно о 19:00. Причина — спрацювання системи захисту від надструму.
Після цього атомну станцію підключили до лінії електропередачі 330 кВ. Вона необхідна для охолодження реактора.
Разом з тим високовольтну лінію зв'язку 750 кВ швидко відремонтували та підключили станцію до основної лінії живлення 10 серпня о 19:02.
"Ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює нестабільну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Запорізькій АЕС через незаконні дії росіян відбувся витік води з першого контура реактора в другий. Сталося це через виведення 4-го енергоблоку у "гарячий" стан.