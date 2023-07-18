Загадочная смерть военного вне фронта: родители убеждены, что это убийство

Военный Богдан Говорухин. Фото: Facebook / Maryna Hovorukhina

Недавно в воинской части в Днепропетровской области умер контрактник Богдан Говорухин. Руководство утверждает, что это самоубийство, однако родители уверены, что их сын был убит.

Об этом рассказала родственница погибшего Марина Говорухина в Facebook и отец умершего Владимир в комментарии ТСН.

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Родные военного рассказывают, что Богдан 19 июня должен был прийти в отпуск, которого довольно долго ждал. Однако 13 июня им сообщили о смерти сына. По словам руководства, "мужу стало плохо, он пошел в блиндаж и застрелился".

Затем родителям сообщили, что тело их сына привезут только через 10-12 дней, потому что нужна экспертиза и осмотр. Однако плані резко изменились, поскольку 14 числа родным позвонили и сказали забирать тело из морга.

"В морге мы увидели, что лицо Богдана было избито, правое ухо сломано, левое убито, переносица перебита, на левом бицепсе синяк. Возможно, от приклада. Затем нам прислали выписку о смерти. Эксперт там отметил, что был произведен выстрел из автомата Калашникова в подбородок. Но при этом череп был не раздроблен. Мы посмотрели, что выстрел был в шею. Нет доказательств самоубийства", — рассказывает отец Богдана Владимир Говорухин.

Свидетельства не совпадают

Кроме того, Владимир обратил внимание как минимум на три причины, по которым сын не мог совершить самоубийство.

"Во-первых, шесть дней до отпуска. Во-вторых, он служил уже 2,5 года, два раза был в АТО, поэтому запугать чем-либо его не могли. В-третьих, он знал, что и отцу, и матери были сделаны операции, все время спрашивал о самочувствии", — подчеркнул отец Богдана.

Родители уверены, что это было убийство, и настаивают на проведении честного расследования. В воинской части его уже начали.

Напомним, 26 мая глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного Нацгвардии на блокпосте. Отмечается, что чиновник находился в нетрезвом состоянии.

Также позже стало известно, что судья превысил скорость в 20 раз. Тандыр ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако по правилам скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.