Загадкова смерть військового поза фронтом: батьки переконані, що це вбивство

Військовий Богдан Говорухін. Фото: Facebook / Maryna Hovorukhina

Нещодавно у військовій частині на Дніпропетровщині помер контрактник Богдан Говорухін. Керівництво стверджує, що це самогубство, однак батьки впевнені, що їхнього сина вбили.

Про це розповіли родичка загиблого Марина Говорухіна у Facebook та батько померлого Володимир у коментарі ТСН.

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Рідні військового розповідають, що Богдан 19 червня мав прийти у відпустку, на яку досить довго чекав. Проте 13 червня їм повідомили про смерть сина. За словами керівництва, "чоловіку стало погано, він пішо в бліндаж і застрелився".

Потім батькам повідомили, що тіло їхнього сина привезуть лише через 10-12 днів, тому що потрібна експертиза та огляд. Проте плани різко змінилися, оскільки 14 числа до рідних зателефонували і сказали забирати тіло з моргу.

"В морзі ми побачили, що обличчя Богдана було побите, праве вухо зламано, ліве забите, переносиця перебита, на лівому біцепсі синець. Можливо, від приклада. Потім нам надіслали висновок про смерть. Експерт там зазначив, що був здійснений постріл з автомата Калашнікова в підборіддя. Але при цьому череп був не роздріблений. Ми подивились, що постріл був в шию. Немає доказів самогубства", — розповідає батько Богдана Володимир Говорухін.

Свідчення не співпадють

Окрім того, Володимир звернув увагу як мінімум на три причини, через які син не міг скоїти самогубство.

"По-перше, шість днів до відпустки. По-друге, він служив уже 2,5 року, два рази був в АТО, тому залякати чимось його не могли. По-третє, він знав, що і батькові, і матері було зроблені операції, весь час питав про самопочуття", — наголосив батько Богдана.

Батьки переконані, що це було вбивство, і наполягають на проведенні чесного розслідування. У військовій частині його вже почали.

Нагадаємо, 26 травня голова Макарівського райсуду збив на смерть військового Нацгвардії на блокпості. Зазначається, що чиновник був у нетверезому стані.

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