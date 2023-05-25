Угроза беспилотников: в некоторых областях объявлена воздушная тревога

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога. Фото: REUTERS

Украиной начала распространяться воздушная тревога.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в:

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Киевской,

Херсонской,

Черниговской,

Кировоградской областях.

Мониторинговые каналы в Telegram сообщают, что есть угроза атаки беспилотников.

Сообщается, что беспилотники могут идти в сторону столицы. Из Херсонской области также зафиксировано несколько БПЛА "Shahed" в направлении Николаевской области.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.

Напомним, специалисты Центра спецопераций "А" Службы безопасности провели очередную серию ударов по оккупантам с помощью дронов-камикадзе. Спецслужба показала эффектное видео.