Угроза беспилотников: в некоторых областях объявлена воздушная тревога
Украиной начала распространяться воздушная тревога.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в:
- Киевской,
- Херсонской,
- Черниговской,
- Кировоградской областях.
Мониторинговые каналы в Telegram сообщают, что есть угроза атаки беспилотников.
Сообщается, что беспилотники могут идти в сторону столицы. Из Херсонской области также зафиксировано несколько БПЛА "Shahed" в направлении Николаевской области.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.
Напомним, специалисты Центра спецопераций "А" Службы безопасности провели очередную серию ударов по оккупантам с помощью дронов-камикадзе. Спецслужба показала эффектное видео.