Загроза безпілотників: у деяких областях оголошено повітряну тривогу
Україною почала ширитися повітряна тривога.
Наразі повітряна тривога оголошена в:
- Київській,
- Херсонській,
- Чернігігівській,
- Кіровоградській областях.
Моніторингові канали в Telegram повідомляють, що є загроза атаки безпілотників.
Повідомляється, що безпілотники можуть прямувати у бік столиці. З Херсонщини також зафіксовано декілька БпЛА "Shahed" в напрямку Миколаївщини.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу.
Нагадаємо, фахівці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки провели чергову серію ударів по окупантах з допомогою дронів-камікадзе. Спецслужба показала ефектне відео.