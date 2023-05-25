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Загроза безпілотників: у деяких областях оголошено повітряну тривогу

25 травня 2023 00:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Загроза безпілотників: у деяких областях оголошено повітряну тривогу
У деяких областях України оголошенко повітряну тривогу. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Україною почала ширитися повітряна тривога. 

Наразі повітряна тривога оголошена в:

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  • Київській, 
  • Херсонській,
  • Чернігігівській,
  • Кіровоградській областях.

Моніторингові канали в Telegram повідомляють, що є загроза атаки безпілотників.

Повідомляється, що безпілотники можуть прямувати у бік столиці. З Херсонщини також зафіксовано декілька БпЛА "Shahed" в напрямку Миколаївщини.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу.

Нагадаємо, фахівці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки провели чергову серію ударів по окупантах з допомогою дронів-камікадзе. Спецслужба показала ефектне відео.

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