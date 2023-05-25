Загроза безпілотників: у деяких областях оголошено повітряну тривогу

У деяких областях України оголошенко повітряну тривогу. Фото: REUTERS

Україною почала ширитися повітряна тривога.

Наразі повітряна тривога оголошена в:

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Київській,

Херсонській,

Чернігігівській,

Кіровоградській областях.

Моніторингові канали в Telegram повідомляють, що є загроза атаки безпілотників.

Повідомляється, що безпілотники можуть прямувати у бік столиці. З Херсонщини також зафіксовано декілька БпЛА "Shahed" в напрямку Миколаївщини.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу.

Нагадаємо, фахівці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки провели чергову серію ударів по окупантах з допомогою дронів-камікадзе. Спецслужба показала ефектне відео.