Угрозой для Украины после войны может стать сползание в автократию, — ученые

Украине нужны сильные институты для обеспечения ее демократического развития

Сегодня Украина борется за свою свободу и право на существование как демократическое государство. Об этой "большой цели" следует помнить на этапе послевоенного восстановления. Будет существовать соблазн оправдать концентрацию власти "потребностью в скорости" восстановления.

Об этом предупреждают авторы рекомендаций относительно приоритетов послевоенного восстановления и реформ государственного управления в книге "Восстановление Украины: принципы и политика" — Тимофей Милованов (Киевская школа экономики, Питтсбургский университет) и Жерар Ролан (Калифорнийский университет, Беркли; Центр исследований экономической политики (CEPR); Государственное бюро экономических исследований (NBER)).

Книга подготовлена международным коллективом авторов в рамках проекта "Украинская инициатива" Европейского Центра исследований экономической политики (CEPR).

Угрозы для послевоенной Украины

По мнению ученых, первой угрозой для Украины после войны может стать сползание в автократию.

Значительная часть общества может поддерживать концентрацию власти. Так, например, исследование "Социальный мониторинг" Института социологии НАН Украины показывает, что к 2020 году около 55-60% украинцев считали, что несколько сильных лидеров могут сделать для Украины больше, чем законы и дискуссии.

Еще одна угроза — популистская диктатура.

Пока нет смысла спекулировать о том, кто в Украине может быть вероятным лидером популистской или националистической диктатуры, но такое развитие событий явно поставит под угрозу вступление Украины в ЕС и предаст стремления Евромайдана.

Потому Украине нужны сильные институты для обеспечения ее демократического развития. К примеру, ключевым институтом является продвижение людей на высшие должности на основе заслуг. Отбор по принципу лояльности, а не заслуг, был заметен во многих сферах общественной жизни, включая политику.

Однако подобная система создает предпосылки для огромной концентрации власти. В рамках движения Украины в ЕС страна должна заменить систему патронажа прозрачными и основанными на правилах отборных процедурах, которые уже законодательно закреплены во многих сферах, но не всегда выполняются. Кроме того, поскольку украинские законы прямо запрещают любую дискриминацию, прозрачность обеспечит инклюзивность, способствуя тем самым дальнейшему укреплению демократических тенденций.

По мнению ученых, только инклюзивная демократия может обеспечить прочную основу для успеха страны (включая приведение Украины в соответствие со стандартами ЕС) и защитить от "сильной руки" и других автократических тенденций, которые могут возникнуть после войны.

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О том, какими должны быть шаги по восстановлению Украины после войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE.