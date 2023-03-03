Загрозою для України після війни може стати сповзання в автократію, — вчені

Україні потрібні сильні інститути для забезпечення її демократичного розвитку

Сьогодні Україна бореться за свою свободу і право на існування як демократичної держави. Про цю "велику мету" слід пам’ятати на етапі відбудови. Буде спокуса виправдати концентрацію влади "потребою у швидкості" відбудови.

Про це попереджають автори рекомендацій щодо пріоритетів повоєнної відбудови та реформ державного управління в книзі "Відновлення України: принципи та політика" — Тимофій Милованов (Київська школа економіки, Піттсбурзький університет) та Жерар Ролан (Каліфорнійський університет, Берклі; Центр досліджень економічної політики (CEPR); Національне бюро економічних досліджень (NBER)).

Книга підготовлена міжнародним колективом авторів в рамках проєкту "Українська ініціатива" європейського Центру досліджень економічної політики (CEPR).

Загрози для повоєнної України

На думку вчених, першою загрозою для України після війни може стати сповзання до автократії.

Значна частина українського суспільства може підтримувати концентрацію влади. Так, наприклад, дослідження "Соціального моніторингу" Інституту соціології НАН України показують, що до 2020 року близько 55-60% українців вважали, що кілька сильних лідерів можуть зробити для України більше, ніж закони та дискусії.

Ще одна загроза — популістська диктатура.

Наразі немає сенсу спекулювати про те, хто в Україні може бути ймовірним очільником популістської чи націоналістичної диктатури, але такий розвиток подій явно поставить під загрозу вступ України до ЄС і зрадить прагнення Євромайдану.

Тому Україні потрібні сильні інститути для забезпечення її демократичного розвитку. Наприклад, ключовим інститутом є просування людей на вищі посади на основі заслуг. Відбір за принципом лояльності, а не заслуг, був помітним у багатьох сферах, включно з політикою.

Однак така система створює передумови для величезної концентрації влади. У рамках руху України до ЄС країна повинна замінити систему патронажу прозорими та заснованими на правилах процедурами відбору, які вже законодавчо закріплені в багатьох сферах, але не завжди виконуються. Крім того, оскільки українські закони прямо забороняють будь-яку дискримінацію, прозорість забезпечить інклюзивність, тим самим сприяючи подальшому зміцненню демократичних тенденцій.

На переконання вчених, лише інклюзивна демократія може забезпечити міцну основу для успіху країни (що включає приведення України у відповідність до стандартів ЄС) і захистити від "сильної руки" та інших автократичних тенденцій, які можуть виникнути після війни.

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Про те, якими мають бути кроки по відбудові України після війни, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE.

