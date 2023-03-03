Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Загрозою для України після війни може стати сповзання в автократію, — вчені arrow

Загрозою для України після війни може стати сповзання в автократію, — вчені

3 березня 2023 20:57
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Україні потрібні сильні інститути для забезпечення її демократичного розвитку
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Сьогодні Україна бореться за свою свободу і право на існування як демократичної держави. Про цю "велику мету" слід пам’ятати на етапі відбудови. Буде спокуса виправдати концентрацію влади "потребою у швидкості" відбудови.

Про це попереджають автори рекомендацій щодо пріоритетів повоєнної відбудови та реформ державного управління в книзі "Відновлення України: принципи та політика" — Тимофій Милованов (Київська школа економіки, Піттсбурзький університет) та Жерар Ролан (Каліфорнійський університет, Берклі; Центр досліджень економічної політики (CEPR); Національне бюро економічних досліджень (NBER)).

Читайте також:

Книга підготовлена міжнародним колективом авторів в рамках проєкту "Українська ініціатива" європейського Центру досліджень економічної політики (CEPR).

Загрози для повоєнної України

На думку вчених, першою загрозою для України після війни може стати сповзання до автократії.

Значна частина українського суспільства може підтримувати концентрацію влади. Так, наприклад, дослідження "Соціального моніторингу" Інституту соціології НАН України показують, що до 2020 року близько 55-60% українців вважали, що кілька сильних лідерів можуть зробити для України більше, ніж закони та дискусії.

Ще одна загроза — популістська диктатура. 

Наразі немає сенсу спекулювати про те, хто в Україні може бути ймовірним очільником популістської чи націоналістичної диктатури, але такий розвиток подій явно поставить під загрозу вступ України до ЄС і зрадить прагнення Євромайдану.

Тому Україні потрібні сильні інститути для забезпечення її демократичного розвитку. Наприклад, ключовим інститутом є просування людей на вищі посади на основі заслуг. Відбір за принципом лояльності, а не заслуг, був помітним у багатьох сферах, включно з політикою.

Однак така система створює передумови для величезної концентрації влади. У рамках руху України до ЄС країна повинна замінити систему патронажу прозорими та заснованими на правилах процедурами відбору, які вже законодавчо закріплені в багатьох сферах, але не завжди виконуються. Крім того, оскільки українські закони прямо забороняють будь-яку дискримінацію, прозорість забезпечить інклюзивність, тим самим сприяючи подальшому зміцненню демократичних тенденцій. 

На переконання вчених, лише інклюзивна демократія може забезпечити міцну основу для успіху країни (що включає приведення України у відповідність до стандартів ЄС) і захистити від "сильної руки" та інших автократичних тенденцій, які можуть виникнути після війни.
---
Про те, якими мають бути кроки по відбудові України після війни, читайте в авторському матеріалі  Новини.LIVE.
 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

22:04 "Єдине серце України": активісти запустили флешмоб на підтримку жителів окупованих територій

Новина з відео

21:41 "Ключове питання — відповідальність рф": Зеленський підбив підсумки сьогоднішніх зустрічей у Львові

21:20 Україна має запобігти повторній появі олігархів, — учені

Новина з фото

21:18 Колаборант Балицький визначився зі "столицею" окупованої Запорізької області

21:13 Які шанси знайти роботу українцям у Польщі: дослідження

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:57 Новий скандал із закупівлями: ЗМІ розповіли про "золоті" армійські фляги для ЗСУ

20:46 Діснейленд зачинив свої двері перед відомою акторкою: що вона накоїла

20:37 "Місяць відпочинку для однієї ТЕЦ": в Укрпошті розповіли, скільки уже обміняли лампочок

20:16США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: що до нього увійде

Новина з фото

20:09 Сенцов вперше побачив тримісячного сина: зворушливі фото та відео

Новина з відео

22:04 "Єдине серце України": активісти запустили флешмоб на підтримку жителів окупованих територій

Новина з відео

21:41 "Ключове питання — відповідальність рф": Зеленський підбив підсумки сьогоднішніх зустрічей у Львові

Новина з відео

19:36 "Вибір хлопців — гинути": відомий стендап комік, який втік з України, шокував заявою про ЗСУ

Новина з відео

19:25 На Закарпатті перевізник здав свого клієнта, який хотів незаконно перетнути кордон

Новина з відео

18:46 "Вагнерівці" розпускають чутки, що рф скоро виведе війська з України: перехоплення ГУР

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:21 Зеленський провів переговорили з главами МЗС Нідерландів та Естонії

Ексклюзив

18:00Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається — ДТЕК Одеські електромережі

Новина з відео

17:31 Бетонні шелтери та підземні укриття: Шмигаль розповів, як Україна посилюватиме захист енергооб'єктів

Новина з відео

16:50 Пожежа на Одещині: вогонь охопив 3 га території

Новина з відео

16:45 Життя, як у казці: трьом знакам зодіаку пощастить вже на цих вихідних

Новина з фото

19:49 Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини

Ексклюзив

19:40Куди варто інвестувати українцям під час війни

18:45Півфінал-відповідь Кубка Іспанії: чому "Реал" обіграє "Барселону"

Ексклюзив

18:00Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається — ДТЕК Одеські електромережі

18:00"Ляпас росії": соловйов, захарова та скабєєва не припиняють істерики через "українську ДРГ" на Брянщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:00Під Бахмутом загинув український пілот: яким був захисник неба Віктор Волинець

16:44Останній сезон Гамільтона, феномен Алонсо: топ три прогнози на сезон у Формулі-1

11:15Готували провокацію, але замість фальшивої ДРГ зайшла справжня, — інсайдер із ФСБ про події у Брянській області

Новина з фото

06:45Агентство "Місячне сяйво" 40 років потому: як змінилися легендарні актори

06:23 Українці можуть самостійно збільшити пенсію: які є дієві способи

Актуальне по темі

None 3 Березень 22:26

"Єдине серце України": активісти запустили флешмоб на підтримку жителів окупованих територій

None 3 Березень 22:24

"Ключове питання — відповідальність рф": Зеленський підбив підсумки сьогоднішніх зустрічей у Львові

None 3 Березень 21:31

Україна має запобігти повторній появі олігархів, — учені

None 3 Березень 21:42

Колаборант Балицький визначився зі "столицею" окупованої Запорізької області

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB