Заявление Остина, атака на Киев и зерновой вопрос: главные новости Украины 21 сентября

Коллаж Новини.LIVE

В четверг, 21 сентября, российские террористы впервые за полгода нанесли массированный ракетный удар по Украине, а эксперт объяснил, что означали слова Остина о времени, которое не на стороне Путина. Также следует знать, что Украина договорилась со Словакией о системе торговли зерном.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 21 сентября, которые вы могли пропустить.

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В Киев "долетело": последствия вражеской атаки на энергетические объекты. Эксклюзив

Под утро 21 сентября враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, в частности по столице. В результате в двух районах, Святошинском и Шевченковском, были проблемы с коммуникациями. Люди остались без света и воды, однако коммунальщики быстро все починили.

О том, как пострадала энергетическая система в Киеве и удастся ли постоянно так быстро обновлять повреждения, Новини.LIVE эксклюзивно узнало у народного депутата Украины, члена комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрия Камельчука.

Последствия атаки противника на Киев 21 сентября. Фото: Новини.LIVE

Эксперт объяснил, что означали слова Остина о времени, которое не на стороне Путина

Ситуация в России, в частности с армией, постепенно доходит до критического предела, а для самого Владимира Путина война может завершиться дворцовым переворотом. На это мог намекать в своем выступлении в Рамштайне глава Пентагона Ллойд Остин.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Reuters/ Kai Pfaffenbach

Украина договорилась со Словакией о системе торговли зерном

В четверг, 21 сентября, министры сельского хозяйства Словакии и Украины Йозеф Биреш и Николай Сольский договорились о создании системы торговли зерном. Это позволит отменить запрет на импорт четырех украинских товаров в Словакию.

Погрузка зерна. Фото: REUTERS

Зеленский прибыл в Белый Дом на встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Белый Дом. Там он встретился с главой США Джо Байденом.

Президент США Джой Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Россияне устроили аварию на ЗАЭС

Российские террористы устроили очередную аварию на ЗАЭС. Несмотря на то, что все работники станции знают об инциденте, оккупанты пытаются это всячески скрыть.

Российские оккупанты на ЗАЭС. Фото: google

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