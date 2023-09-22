Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Заявление Остина, атака на Киев и зерновой вопрос: главные новости Украины 21 сентября arrow

Заявление Остина, атака на Киев и зерновой вопрос: главные новости Украины 21 сентября

22 сентября 2023 08:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Заявление Остина, атака на Киев и зерновой вопрос: главные новости Украины 21 сентября
Коллаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 21 сентября, российские террористы впервые за полгода нанесли массированный ракетный удар по Украине, а эксперт объяснил, что означали слова Остина о времени, которое не на стороне Путина. Также следует знать, что Украина договорилась со Словакией о системе торговли зерном.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 21 сентября, которые вы могли пропустить.

Читайте также:

В Киев "долетело": последствия вражеской атаки на энергетические объекты. Эксклюзив

Под утро 21 сентября враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, в частности по столице. В результате в двух районах, Святошинском и Шевченковском, были проблемы с коммуникациями. Люди остались без света и воды, однако коммунальщики быстро все починили.

О том, как пострадала энергетическая система в Киеве и удастся ли постоянно так быстро обновлять повреждения, Новини.LIVE эксклюзивно узнало у народного депутата Украины, члена комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрия Камельчука.

Атака по Украине 21 сентября
Последствия атаки противника на Киев 21 сентября. Фото: Новини.LIVE

Эксперт объяснил, что означали слова Остина о времени, которое не на стороне Путина

Ситуация в России, в частности с армией, постепенно доходит до критического предела, а для самого Владимира Путина война может завершиться дворцовым переворотом. На это мог намекать в своем выступлении в Рамштайне глава Пентагона Ллойд Остин.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

Заявление Ллойд Остина на Рамштайне
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Reuters/ Kai Pfaffenbach

Украина договорилась со Словакией о системе торговли зерном

В четверг, 21 сентября, министры сельского хозяйства Словакии и Украины Йозеф Биреш и Николай Сольский договорились о создании системы торговли зерном. Это позволит отменить запрет на импорт четырех украинских товаров в Словакию.

Экспорт зерна
Погрузка зерна. Фото: REUTERS

Зеленский прибыл в Белый Дом на встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Белый Дом. Там он встретился с главой США Джо Байденом.

Зеленский встретился с Байденом
Президент США Джой Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Россияне устроили аварию на ЗАЭС

Российские террористы устроили очередную аварию на ЗАЭС. Несмотря на то, что все работники станции знают об инциденте, оккупанты пытаются это всячески скрыть.

Авария на ЗАЭС
Российские оккупанты на ЗАЭС. Фото: google

Более актуальные новости Украины и мира читайте на нашем сайте Новини.LIVE!

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз