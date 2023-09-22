Заява Остіна, атака на Київ та зернове питання: головні новини України 21 вересня

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У четвер, 21 вересня, російські терористи вперше за півроку завдали масованого ракетного удару по Україні, а експерт пояснив, що означали слова Остіна про час, який не на боці Путіна. Також варто знати, що Україна домовилася зі Словаччиною про систему торгівлі зерном.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 21 вересня, які ви могли пропустити.

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В Київ "долетіло": наслідки ворожої атаки на енергетичні об'єкти. Ексклюзив

Під ранок 21 вересня ворог здійснив масований ракетний удар по території України, зокрема по столиці. Внаслідок цього у двох районах, Святошинському та Шевченківському, були проблеми з комунікаціями. Люди залишилися без світла та води, однак комунальники швидко все полагодили.

Про те, як постраждала енергетична система в Києві і чи вдасться постійно так швидко оновлювати пошкодження, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося в народного депутата України, члена комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрія Камельчука.

Наслідки ворожої атаки на Київ 21 вересня. Фото: Новини.LIVE

Експерт пояснив, що означали слова Остіна про час, який не на боці Путіна

Ситуація в Росії, зокрема з армією, поступово доходить до критичної межі, а для самого Володимира Путіна війна може завершитися палацовим переворотом. На це міг натякати у своєму виступі у Рамштайні очільник Пентагону Ллойд Остін.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Reuters/ Kai Pfaffenbach

Україна домовилася зі Словаччиною про систему торгівлі зерном

У четвер, 21 вересня, міністри сільського господарства Словаччини та України Йозеф Біреш та Микола Сольський домовилися створити систему торгівлі зерном. Це дозволить скасувати заборону на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини.

Вантаження зерна. Фото: REUTERS

Зеленський прибув у Білий Дім на зустріч з Байденом

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Білого Дому. Там він зустрівся з главою США Джо Байденом.

Президент США Джой Байден та президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС

Російські терористи влаштували чергову аварію на ЗАЕС. Попри те, що усі працівники станції знають про інцидент, окупанти намагаються це всіляко приховати.

Російські окупанти на ЗАЕС. Фото: google

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