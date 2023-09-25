Главные новости 24 сентября: события и итоги

Заявления Дуды о зерне и Папы Римского — об оружии и "хлопок" в РФ: главные новости 24 сентября
В воскресенье, 24 сентября, польский президент предложил фактически компромисс в зерновом кризисе, а Папа Римский Франциск признал, что Украине необходимо предоставлять оружие. Также в этот день стали известны подробности о пожаре в приюте для кошек в Киеве.
Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 24 сентября, которые вы могли пропустить.
Папа Римский рассказал, кто заинтересован в войне в Украине
Папа Римский Франциск заявил, что в войне в Украине заинтересованы торговцы оружием. По его словам, он испытывает разочарование. При этом понтифик подчеркнул, что мир не должен играть в игры с мученической смертью украинского народа. Папа Римский отметил, что некоторые страны двигаются назад и отказываются предоставлять оружие для Украины.
Дуда сделал очередное интригующее заявление по поводу украинского зерна
Польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша подготовила транзитные коридоры, через которые Украина сможет экспортировать свое зерно странам, нуждающимся в нем. При этом Варшава оставит в силе свой запрет на экспорт.
Дуда отметил, что считает правильным решение о введении запрета на продажу украинского зерна и другой продукции в Польше. При этом он добавил, что необходимо сделать все, чтобы транзит украинского зерна был как можно больше.
Спикер Палаты представителей сохранит помощь Украине в оборонном бюджете США
Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти, сохранит помощь Украине в законопроекте о финансировании Минобороны США. Это решение он принял после своих прошлых слов о намерениях изъять эти средства. Речь идет о 300 миллионах долларов.
Маккарти заявил, что решил оставить эти деньги после того, как понял, что в другом бюджетном законопроекте также предусмотрена финансовая помощь для Украины.
По его словам, изъять помощь Украине из бюджета Государственного департамента и зарубежных операций "становится все труднее", поэтому он решил оставить деньги для Киева в обоих проектах.
Праздник продолжается: в Курске беспилотники атаковали нефтебазу
В воскресенье, 24 сентября, в Курске в День города раздались взрывы. Уже во второй раз город атаковали беспилотники.
Ранее стало известно о падении дрона на крышу административного здания в Курске. Глава региона Роман Старовойт сообщил о повреждении кровли здания.
В то же время в ГУР заявили, что в ночь с 23 на 24 сентября в Московской и Калужской областях прогремели взрывы. Да, диверсанты провели успешные операции.
Как сообщает ГУР, неизвестные диверсанты расширили географию "хлопка" в Московской и Калужской областях.
Мигранты из Беларуси штурмуют границу Польши
В воскресенье, 24 сентября, в польском Министерстве обороны сообщили о новом инциденте на границе с Беларусью. Мигранты попытались силовым путем перейти границу.
Сообщается, что такие действия, поддерживаемые белорусскими пограничниками, направлены на дестабилизацию ситуации в Польше и создают угрозу безопасности польских граждан. При этом Польша усилила охрану на границе, что, по словам представителей власти, помогло предотвратить реализацию планов России и Беларуси.
Пожар в приюте для кошек
Утром 24 сентября стало известно, что в Киеве полиция открыла уголовное производство по факту пожара в приюте для кошек, который произошел накануне вечером.
Местная жительница рассказала журналистам, что причиной поджога могли быть неоднократные конфликты владелицы убежища с другими киевлянами.
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