Главные новости 24 сентября: события и итоги

Президент Польши Анджей Дуда в Нью-Йорке. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

В воскресенье, 24 сентября, польский президент предложил фактически компромисс в зерновом кризисе, а Папа Римский Франциск признал, что Украине необходимо предоставлять оружие. Также в этот день стали известны подробности о пожаре в приюте для кошек в Киеве.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 24 сентября, которые вы могли пропустить.

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Папа Римский рассказал, кто заинтересован в войне в Украине

Папа Римский Франциск заявил, что в войне в Украине заинтересованы торговцы оружием. По его словам, он испытывает разочарование. При этом понтифик подчеркнул, что мир не должен играть в игры с мученической смертью украинского народа. Папа Римский отметил, что некоторые страны двигаются назад и отказываются предоставлять оружие для Украины.

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Дуда сделал очередное интригующее заявление по поводу украинского зерна

Польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша подготовила транзитные коридоры, через которые Украина сможет экспортировать свое зерно странам, нуждающимся в нем. При этом Варшава оставит в силе свой запрет на экспорт.

Дуда отметил, что считает правильным решение о введении запрета на продажу украинского зерна и другой продукции в Польше. При этом он добавил, что необходимо сделать все, чтобы транзит украинского зерна был как можно больше.

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Спикер Палаты представителей сохранит помощь Украине в оборонном бюджете США

Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти, сохранит помощь Украине в законопроекте о финансировании Минобороны США. Это решение он принял после своих прошлых слов о намерениях изъять эти средства. Речь идет о 300 миллионах долларов.

Маккарти заявил, что решил оставить эти деньги после того, как понял, что в другом бюджетном законопроекте также предусмотрена финансовая помощь для Украины.

По его словам, изъять помощь Украине из бюджета Государственного департамента и зарубежных операций "становится все труднее", поэтому он решил оставить деньги для Киева в обоих проектах.

Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Праздник продолжается: в Курске беспилотники атаковали нефтебазу

В воскресенье, 24 сентября, в Курске в День города раздались взрывы. Уже во второй раз город атаковали беспилотники.

Ранее стало известно о падении дрона на крышу административного здания в Курске. Глава региона Роман Старовойт сообщил о повреждении кровли здания.

Кадры прилета в Курск. Фото: росСМИ

В то же время в ГУР заявили, что в ночь с 23 на 24 сентября в Московской и Калужской областях прогремели взрывы. Да, диверсанты провели успешные операции.

Как сообщает ГУР, неизвестные диверсанты расширили географию "хлопка" в Московской и Калужской областях.

Мигранты из Беларуси штурмуют границу Польши

В воскресенье, 24 сентября, в польском Министерстве обороны сообщили о новом инциденте на границе с Беларусью. Мигранты попытались силовым путем перейти границу.

Сообщается, что такие действия, поддерживаемые белорусскими пограничниками, направлены на дестабилизацию ситуации в Польше и создают угрозу безопасности польских граждан. При этом Польша усилила охрану на границе, что, по словам представителей власти, помогло предотвратить реализацию планов России и Беларуси.

Пожар в приюте для кошек

Утром 24 сентября стало известно, что в Киеве полиция открыла уголовное производство по факту пожара в приюте для кошек, который произошел накануне вечером.

Местная жительница рассказала журналистам, что причиной поджога могли быть неоднократные конфликты владелицы убежища с другими киевлянами.

Пожар на месте приюта для кошек. Фото: Facebook/Наталья Петрущенкова

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