Головні новини 24 вересня: події та підсумки

Президент Польщі Анджей Дуда у Нью-Йорку. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

У неділю, 24 вересня, польський президент запропонував фактично компроміс у зерновій кризі, а Папа Римський Франциск визнав, що Україні необхідно надавати зброю. Також цього дня стали відомі подробиці про пожежу у притулку для котів у Києві.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 24 вересня, які ви могли пропустити.

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Папа Римський розповів, хто зацікавлений у війні в Україні

Папа Римський Франциск заявив, що у війні в Україні зацікавлені торговці зброєю. За його словами, він відчуває розчарування. При цьому понтифік наголосив, що світ не повинен грати в ігри з мученицькою смертю українського народу. Папа Римський зауважив, що деякі країни рухаються назад та відмовляються надавати зброю для України.

Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Дуда зробив чергову інтригуючу заяву щодо українського зерна

Польський президент Анджей Дуда заявив, що Польща підготувала транзитні коридори, через які Україна зможе експортувати своє зерно країнам, які його потребують. При цьому Варшава залишить у силі свою заборону на експорт.

Дуда зазначив, що вважає правильним рішення про введення заборони на продаж українського зерна й іншої продукції в Польщі. При цьому він додав, що необхідно зробити все, аби транзит українського зерна був якомога більшим.

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Спікер Палати представників збереже допомогу Україні в оборонному бюджеті США

Спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті збереже допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Міноборони США. Це рішення він прийняв після своїх попередніх слів про наміри вилучити ці кошти. Йдеться про 300 мільйонів доларів.

Маккарті заявив, що вирішив залишити ці гроші після того, як зрозумів, що в іншому бюджетному законопроєкті також передбачена фінансова допомога для України.

За його словами, вилучити допомогу Україні з бюджету Державного департаменту та закордонних операцій "стає дедалі важче", тому він вирішив залишити гроші для Києва в обох проєктах.

Спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Свято триває: у Курську безпілотники атакували нафтобазу

У неділю, 24 вересня, у Курську в День міста лунали вибухи. Вже вдруге місто атакували безпілотники.

Раніше стало відомо про падіння дрона на дах адміністративної будівлі у Курську. Очільник регіону Роман Старовойт повідомив про пошкодження покрівлі будівлі.

Кадри прильоту у Курську. Фото: росЗМІ

Водночас у ГУР заявили, що у ніч з 23 на 24 вересня у Московській та Калузькій областях пролунали вибухи. Так, диверсанти провели успішні операції.

Як повідомляє ГУР, невідомі диверсанти розширили географію "бавовни" у Московській та Калузькій областях.

Мігранти з Білорусі штурмують кордон Польщі

У неділю, 24 вересня, у польському Міністерстві оборони повідомили про новий інцидент на кордоні з Білоруссю. Мігранти спробували силовим шляхом перейти кордон.

Повідомляється, що такі дії, які підтримують білоруські прикордонники, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Польщі та створюють загрозу безпеці польських громадян. При цьому Польща посилила охорону на кордоні, що, за словами представників влади, допомогло запобігти реалізації планів Росії та Білорусі.

Пожежа у притулку для котів

Вранці 24 вересня стало відомо, що у Києві поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у притулку для котів, яка трапилася напередодні ввечері.

Місцева жителька розповіла журналістам, що причиною підпалу могли бути неодноразові конфлікти власниці притулку з іншими киянами.

Пожежа на місці притулку для котів. Фото: Facebook/Наталія Петрущенкова

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