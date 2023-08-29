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Закарпатец выиграл миллион в лотерее

29 августа 2023 03:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Закарпатец выиграл миллион в лотерее
Ведущие лотереи "Лото-Забава". Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Житель Мукачево Закарпатской области купил счастливый лотерейный билет за 30 грн и стал миллионером. Имя победителя не сообщается.

Об этом пишет издание "Эспрессо.Запад".

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Житель Мукачево стал миллионером

На сайте организаторов отмечается, что участник, купивший билет №0053006 в городе Мукачево Закарпатской области, сорвал джекпот в размере 1 000 000 гривен.

"Он стал вторым лотерейным миллионером "Лото-Забава" в этом году и 429-м за всю историю проведения "Лото-Забава". В прошлый раз джекпот сорвали 5 марта 2023 года в городе Ананьев Одесской области", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что выигрыш джекпота пришелся на Международный день лотереи, который отмечают 27 августа.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила банду фальшивомонетчиков. Злоумышленники хотели продать в Киеве полмиллиона поддельных долларов.

Правоохранители установили, что злоумышленники подыскивали оптовых покупателей поддельной валюты из-за собственных связей в криминальных кругах.

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