Закарпатець виграв мільйон у лотереї

Ведучі лотереї "Лото-Забава". Фото: скриншот

Мешканець Мукачева Закарпатської області купив щасливий лотерейний білет за 30 грн та став мільйонером. Ім’я переможця не повідомляється.

Про це пише видання "Еспресо.Захід".

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Мешканець Мукачева став мільйонером

На сайті організаторів зазначається, що учасник, який придбав білет №0053006 у місті Мукачево Закарпатської області, зірвав джекпот розміром 1 000 000 гривень.

"Він став другим лотерейним мільйонером "Лото-Забава" у цьому році та 429-м за всю історію проведення "Лото-Забава". Минулого разу джекпот зірвали 5 березня 2023 року у місті Ананьїв Одеської області", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що виграш джекпота припав на Міжнародний день лотереї, який відзначають 27 серпня.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила банду фальшивомонетників. Зловмисники хотіли продати у Києві пів мільйона підроблених доларів.

Правоохоронці встановили, що зловмисники підшукували оптових покупців підробленої валюти через власні зв’язки у кримінальних колах.