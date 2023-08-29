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Закарпатець виграв мільйон у лотереї

29 серпня 2023 03:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Закарпатець виграв мільйон у лотереї
Ведучі лотереї "Лото-Забава". Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Мешканець Мукачева Закарпатської області купив щасливий лотерейний білет за 30 грн та став мільйонером. Ім’я переможця не повідомляється.

Про це пише видання "Еспресо.Захід".

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На сайті організаторів зазначається, що учасник, який придбав білет №0053006 у місті Мукачево Закарпатської області, зірвав джекпот розміром 1 000 000 гривень.

"Він став другим лотерейним мільйонером "Лото-Забава" у цьому році та 429-м за всю історію проведення "Лото-Забава". Минулого разу джекпот зірвали 5 березня 2023 року у місті Ананьїв Одеської області", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що виграш джекпота припав на Міжнародний день лотереї, який відзначають 27 серпня.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила банду фальшивомонетників. Зловмисники хотіли продати у Києві пів мільйона підроблених доларів.

Правоохоронці встановили, що зловмисники підшукували оптових покупців підробленої валюти через власні зв’язки у кримінальних колах.

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