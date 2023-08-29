Закарпатець виграв мільйон у лотереї
Мешканець Мукачева Закарпатської області купив щасливий лотерейний білет за 30 грн та став мільйонером. Ім’я переможця не повідомляється.
Про це пише видання "Еспресо.Захід".
Мешканець Мукачева став мільйонером
На сайті організаторів зазначається, що учасник, який придбав білет №0053006 у місті Мукачево Закарпатської області, зірвав джекпот розміром 1 000 000 гривень.
"Він став другим лотерейним мільйонером "Лото-Забава" у цьому році та 429-м за всю історію проведення "Лото-Забава". Минулого разу джекпот зірвали 5 березня 2023 року у місті Ананьїв Одеської області", — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що виграш джекпота припав на Міжнародний день лотереї, який відзначають 27 серпня.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила банду фальшивомонетників. Зловмисники хотіли продати у Києві пів мільйона підроблених доларів.
Правоохоронці встановили, що зловмисники підшукували оптових покупців підробленої валюти через власні зв’язки у кримінальних колах.