Закарпатская ОВА хочет ремонт дороги к курорту за 600 млн грн

Ремонт дороги. Фото: Pixabay

Закарпатская областная военная администрация планирует отремонтировать дорогу на курорт за 596 млн грн. Речь идет о населенном пункте Черная Тиса.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

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В Раховском районе Закарпатской области планируется капитальный ремонт дороги местного значения "Ясиня — Черная Тиса". Конечный срок подачи тендерных предложений — 22 августа. Аукцион должен пройти 23 августа.

Ремонт дороги планируют завершить до 31 декабря 2023 года.

Расстояние между населенными пунктами Ясиня и Черная Тиса составляет около 10 км.

Капитальный ремонт дороги. Фото: скриншот

"То есть мы видим, что Закарпатская ОВА за деньги налогоплательщиков в размере 596 млн грн хочет уже до конца 2023 года (то есть гарантированно во время войны) отремонтировать дорогу к зимнему курорту. Потому что уставшим от войны же надо где-то будет отдохнуть от ракетных обстрелов", — подчеркнул журналист Юрий Николов.

Дорога между населенными пунктами. Фото: facebook.com/yuurii.nikolov

Он рассказал, что на склонах гор хотят построить новый горнолыжный курорт ООО "Буковель". По словам Николова, его учредителями являются Захар и Оксана Палицы — сын и жена нардепа Игоря Палицы, одного из ближайших партнеров Игоря Коломойского по "Укрнафте".

"Это ООО хочет сделать курорты "Свидовец" в Черной Тисе, а также "Быстрицу" и "Турбат" неподалеку оттуда. Причем хочет сейчас. Уже во время вторжения "Буковель" обратилось к тамошним сельсоветам за согласием на строительство. А в апреле 2023 года председатель Ивано-Франковской Торгово-промышленной палаты публично сообщил, что новый курорт — актуально", — добавил Николов.

Пост Николова. Фото: скриншот

Напомним, в Исполнительном комитете Криворожского городского совета было объявлено тендер для того, чтобы провести реконструкцию дороги по проспекту Гагарина. Протяженность проспекта — 2 км.