Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Закарпатская ОВА хочет ремонт дороги к курорту за 600 млн грн arrow

Закарпатская ОВА хочет ремонт дороги к курорту за 600 млн грн

17 августа 2023 15:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Закарпатская ОВА хочет ремонт дороги к курорту за 600 млн грн
Ремонт дороги. Фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Закарпатская областная военная администрация планирует отремонтировать дорогу на курорт за 596 млн грн. Речь идет о населенном пункте Черная Тиса.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

Читайте также:

Ремонт дороги за 600 млн грн

В Раховском районе Закарпатской области планируется капитальный ремонт дороги местного значения "Ясиня — Черная Тиса". Конечный срок подачи тендерных предложений — 22 августа. Аукцион должен пройти 23 августа.

Ремонт дороги планируют завершить до 31 декабря 2023 года.

Расстояние между населенными пунктами Ясиня и Черная Тиса составляет около 10 км.

null
Капитальный ремонт дороги. Фото: скриншот

"То есть мы видим, что Закарпатская ОВА за деньги налогоплательщиков в размере 596 млн грн хочет уже до конца 2023 года (то есть гарантированно во время войны) отремонтировать дорогу к зимнему курорту. Потому что уставшим от войны же надо где-то будет отдохнуть от ракетных обстрелов", — подчеркнул журналист Юрий Николов.

null
Дорога между населенными пунктами. Фото: facebook.com/yuurii.nikolov

Он рассказал, что на склонах гор хотят построить новый горнолыжный курорт ООО "Буковель". По словам Николова, его учредителями являются Захар и Оксана Палицы — сын и жена нардепа Игоря Палицы, одного из ближайших партнеров Игоря Коломойского по "Укрнафте".

"Это ООО хочет сделать курорты "Свидовец" в Черной Тисе, а также "Быстрицу" и "Турбат" неподалеку оттуда. Причем хочет сейчас. Уже во время вторжения "Буковель" обратилось к тамошним сельсоветам за согласием на строительство. А в апреле 2023 года председатель Ивано-Франковской Торгово-промышленной палаты публично сообщил, что новый курорт — актуально", — добавил Николов.

null
Пост Николова. Фото: скриншот

Напомним, в Исполнительном комитете Криворожского городского совета было объявлено тендер для того, чтобы провести реконструкцию дороги по проспекту Гагарина. Протяженность проспекта — 2 км.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Бывшие республики СССР против России: как помогают Украине

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз