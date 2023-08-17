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Закарпатська ОВА хоче ремонт дороги до курорту за 600 млн грн

17 серпня 2023 15:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Закарпатська ОВА хоче ремонт дороги до курорту за 600 млн грн
Ремонт дороги. Фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Закарпатська обласна військова адміністрація планує відремонтувати дорогу до курорту за 596 млн грн. Йдеться про населений пункт Чорна Тиса.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

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Ремонт дороги за 600 млн грн

У Рахівському районі Закарпатської області планують капітальний ремонт дороги місцевого значення "Ясіня — Чорна Тиса". Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 22 серпня. Аукціон повинен відбутися 23 серпня.

Ремонт дороги планують завершити до 31 грудня 2023 року. 

Відстань між населеними пунктами Ясіня і Чорна Тиса становить майже 10 км. 

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Капітальний ремонт дороги. Фото: скриншот

"Тобто ми бачимо, що Закарпатська ОВА за гроші платників податків у розмірі 596 млн грн хоче вже до кінця 2023 року (тобто гарантовано під час війни) відремонтувати дорогу до зимового курорту. Бо уставшим від війни ж треба десь буде відпочити від ракетних обстрілів", — наголосив журналіст Юрій Ніколов.

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Дорога між населеними пунктами. Фото: facebook.com/yuurii.nikolov

Він розповів, що на схилах гір хочуть побудувати новий гірськолижний курорт ТОВ "Буковель". За словами Ніколова, його засновниками є Захар і Оксана Палиці — син і дружина нардепа Ігоря Палиці, одного з найближчих партнерів Ігоря Коломойському по "Укрнафті".

"Це ТОВ хоче зробити курорти "Свидовець" у Чорній Тисі, а також "Бистрицю" та "Турбат" неподалік звідти. Причому хоче зараз. Вже під час вторгнення "Буковель" звернулось до тамтешніх сільрад за згодою на будівництво. А у квітні 2023 голова Івано-Франківської Торгово-промислової палати публічно повідомив, що новий курорт — на часі", — додав Ніколов.

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Допис Ніколова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Виконавчому комітеті Криворізької міської ради вирішили оголосили тендер для того, щоб провести реконструкцію дороги по проспекту Гагаріна. Протяжність проспекту — 2 км.

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