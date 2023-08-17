Закарпатська ОВА хоче ремонт дороги до курорту за 600 млн грн
Закарпатська обласна військова адміністрація планує відремонтувати дорогу до курорту за 596 млн грн. Йдеться про населений пункт Чорна Тиса.
Про це йдеться на сайті Prozorro.
Ремонт дороги за 600 млн грн
У Рахівському районі Закарпатської області планують капітальний ремонт дороги місцевого значення "Ясіня — Чорна Тиса". Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 22 серпня. Аукціон повинен відбутися 23 серпня.
Ремонт дороги планують завершити до 31 грудня 2023 року.
Відстань між населеними пунктами Ясіня і Чорна Тиса становить майже 10 км.
"Тобто ми бачимо, що Закарпатська ОВА за гроші платників податків у розмірі 596 млн грн хоче вже до кінця 2023 року (тобто гарантовано під час війни) відремонтувати дорогу до зимового курорту. Бо уставшим від війни ж треба десь буде відпочити від ракетних обстрілів", — наголосив журналіст Юрій Ніколов.
Він розповів, що на схилах гір хочуть побудувати новий гірськолижний курорт ТОВ "Буковель". За словами Ніколова, його засновниками є Захар і Оксана Палиці — син і дружина нардепа Ігоря Палиці, одного з найближчих партнерів Ігоря Коломойському по "Укрнафті".
"Це ТОВ хоче зробити курорти "Свидовець" у Чорній Тисі, а також "Бистрицю" та "Турбат" неподалік звідти. Причому хоче зараз. Вже під час вторгнення "Буковель" звернулось до тамтешніх сільрад за згодою на будівництво. А у квітні 2023 голова Івано-Франківської Торгово-промислової палати публічно повідомив, що новий курорт — на часі", — додав Ніколов.
Нагадаємо, у Виконавчому комітеті Криворізької міської ради вирішили оголосили тендер для того, щоб провести реконструкцію дороги по проспекту Гагаріна. Протяжність проспекту — 2 км.