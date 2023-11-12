Защитнику Мариуполя без руки и глаза приходят повестки для прохождения службы

Илья "Гендальф" Самойленко. Фото: РБК-Украина

Защитнику Украины Илье "Гендальфу" Самойленко, который служит в рядах ВСУ несмотря на тяжелые ранения, приходят повестки для прохождения службы. Родные военного очень возмущены таким террором ТЦК и даже обращались на "горячую линию" Минобороны.

Об этом рассказала мама бойца Алла Самойленко в комментарии TELEGRAF.

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Женщина рассказала, что еще с 2014 года ее сыновьям регулярно приходят повестки. Женщина возмущается, поскольку один сын несмотря на ранение и плен вернулся на фронт и воюет, а другой — Глеб — перенес клиническую смерть и недееспособен.

"Повестки начали приходить еще с 2014 года по возрасту, когда Глебу было 18, а Илье — 19. На тот момент младший сын уже болел, перенес клиническую смерть, его реанимировали, и он стал полностью зависим от постороннего ухода, не двигается, не разговаривает и потерял личность. Это очень тяжелый и трагический случай. Соответственно, сын получил инвалидность I группы подгруппы А", — говорит Алла.

Что касается старшего сына, то Илья Самойленко еще в 2015 году присоединился к парамилитарным объединениям, где сначала учился такмеду сам, а затем учил других. В начале 2016 он уже присоединился к полку "Азов", и тогда повестки продолжали приходить на его имя. Это происходило даже когда он уже в 2017-м получил тяжелое ранение и в результате потерял левую руку к запястью и правый глаз и лежал в госпитале МВД. Кроме того, он несет службу и с начала полномасштабной войны и стал одним из лиц сопротивления, оказываемого украинским войском в Мариуполе.

Мать звонила военкомату и объясняла всю ситуацию, но повестки не прекращали приносить.

Сообщение Аллы Самойленко в Facebook. Фото: скриншот

"Где-то полгода назад я очередной раз набрала "горячую линию" Минобороны, меня внимательно выслушали, все записали, а потом снова началась какая-то ересь. Мне звонили по телефону с одного военкомата, потом другого, потому что Илья уже был зарегистрирован по другому адресу, что-то выясняли. А на днях пришли лично к нашей бабушке, где ребята были приписаны еще со школы. Представьте себе, она видит людей в форме, которые говорят: "Самойленко Илья Сергеевич — это ваш?" Конечно, она подумала, что с внуком что-то произошло, испугалась и у нее случился сердечный приступ", — говорит Алла.

Женщина надеется, что из-за освещения этих событий террор повестками и визитами военкомов закончится.

Напомним, недавно мы писали, когда можно не приходить в ТЦК за повесткой.