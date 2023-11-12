Захиснику Маріуполя, без руки і ока, приходять повістки для проходження служби

Ілля "Гендальф" Самойленко. Фото: РБК-Україна

Захиснику України Іллі "Гендальфу" Самойленку, який служить в лавах ЗСУ попри важкі поранення приходять повістки для проходження служби. Рідні військового дуже обурені таким терором ТЦК та навіть звертались на гарячі лінію Міноборони.

Про це розповіла мама бійця Алла Самойленко у коментарі TELEGRAF.

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Жінка розповіла, що ще з 2014 року, до її синів регулярно приходять повістки. Жінка обурюється, оскільки один син попри поранення та полон повернувся на фронт та воює, а інший — Гліб — переніс клінічну смерть та не є дієздатним.

"Повістки почали приходити ще з 2014-го року по віку, коли Глібу було 18, а Іллі — 19. На той момент молодший син вже хворів, переніс клінічну смерть, його реанімували, та він став повністю залежним від стороннього догляду, не рухається, не розмовляє і втратив особистість. Це дуже тяжкий і трагічний випадок. Відповідно, син отримав інвалідність I групи підгрупи А", — каже Алла.

Щодо старшого сина, то Ілля Самойленко ще 2015 року приєднався до парамілітарних об'єднань, де спочатку навчався такмеду сам, а потім навчав інших. На початку 2016 року він вже приєднався до полку "Азов", і тоді повістки продовжували приходити на його ім’я. Це відбувалось навіть коли він вже 2017-го отримав важке поранення і внаслідок нього втратив ліву руку до зап'ястка і праве око і лежав у шпиталі МВС. Окрім того, він несе службу і з початку повномасштабної війни та став одним з облич спротиву, який чинило українське військо в Маріуполі.

Матір дзвонила до військкомату і пояснювала всю ситуацію, але повістки не припиняли приносити.

Допис Алли Самойленко у Facebook. Фото: скриншот

"Десь пів року тому я черговий раз набрала "гарячу лінію" Міноборони, мене уважно вислухали, все записали, а потім знову почалася якась дурня. Мені телефонували з одного військкомату, потім з іншого, бо Ілля вже був зареєстрований за іншою адресою, щось з'ясовували. А днями прийшли особисто до нашої бабусі, де хлопці були приписані ще зі школи. Уявіть собі, вона бачить людей у формі, які кажуть: "Самойленко Ілля Сергійович — це ваш?" Звісно, вона подумала, що з онуком щось сталося, перелякалась і у неї стався серцевий напад", — говорить Алла.

Жінка сподівається, що через висвітлення цих подій терор повістками і візитами воєнкомів закінчиться.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, коли можна не приходити в ТЦК за повісткою.