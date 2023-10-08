"Защитим наших людей": Зеленский поздравил украинские города с их днем

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский поздравил украинские города с их днем. На этой неделе его отмечают Запорожье, Черновцы, Умань, Путивль и Лутугино.

Об этом он написал в своих соцсетях.

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По его словам, город Лутугино, который находится в Луганской области, обязательно будет освобожден от оккупантов.

"Будет то время, когда мы сможем просто поздравить вас с вашим днем, вернув Украине безопасность и гарантировав покой", — обратился он к местным жителям.

Сила Украины

Глава государства отметил, что сила Украины в единстве и взаимопомощи.

"Заботиться об Украине — это заботиться и друг о друге, и о тех, кто рядом, о тех, кому сложно. И очень важно, что наши города и села, наши общины, наши люди чувствуют это и сохраняют единство. Бок о бок мы пройдем время войны и защитим Украину и наших людей", — добавил Зеленский.

Скриншот сообщения

Напомним, 1 октября в День защитников и защитниц Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем, кто защищает наше Отечество. Он отметил, что война сделала этот день особенным для украинского народа.