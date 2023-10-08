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"Захистимо наших людей": Зеленський привітав українські міста з їхнім днем

8 жовтня 2023 18:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Захистимо наших людей": Зеленський привітав українські міста з їхнім днем
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент Володимир Зеленський привітав українські міста з їхнім днем. На цьому тижні його відзначають Запоріжжя, Чернівці, Умань, Путивль та Лутугине.

Про це він написав у своїх соцмережах.

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За його словами, місто Лутугине, яке знаходиться у Луганській області, обов'язково буде звільнене від окупантів. 

"Буде той час, коли ми зможемо просто привітати вас із вашим днем, повернувши Україні безпеку та гарантувавши спокій", — звернувся він до місцевих жителів.

Сила України

Глава держави зауважив, що сила України в єдності та взаємодопомозі. 

"Дбати про Україну — це дбати й одне про одного, і про тих, хто поруч, про тих, кому складно. І надзвичайно важливо, що наші міста й села, наші громади, наші люди відчувають це та зберігають єдність. Пліч-о-пліч ми пройдемо час війни та захистимо Україну й наших людей", — додав Зеленський.

привітання з днем українських міст
Скриншот допису

Нагадаємо, 1 жовтня у День захисників і захисниць Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх, хто боронить нашу Вітчизну. Він наголосив, що війна зробила цей день особливим для українського народу. 

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