"Захистимо наших людей": Зеленський привітав українські міста з їхнім днем

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський привітав українські міста з їхнім днем. На цьому тижні його відзначають Запоріжжя, Чернівці, Умань, Путивль та Лутугине.

Про це він написав у своїх соцмережах.

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За його словами, місто Лутугине, яке знаходиться у Луганській області, обов'язково буде звільнене від окупантів.

"Буде той час, коли ми зможемо просто привітати вас із вашим днем, повернувши Україні безпеку та гарантувавши спокій", — звернувся він до місцевих жителів.

Сила України

Глава держави зауважив, що сила України в єдності та взаємодопомозі.

"Дбати про Україну — це дбати й одне про одного, і про тих, хто поруч, про тих, кому складно. І надзвичайно важливо, що наші міста й села, наші громади, наші люди відчувають це та зберігають єдність. Пліч-о-пліч ми пройдемо час війни та захистимо Україну й наших людей", — додав Зеленський.

Скриншот допису

Нагадаємо, 1 жовтня у День захисників і захисниць Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх, хто боронить нашу Вітчизну. Він наголосив, що війна зробила цей день особливим для українського народу.