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Защитить свои права: как военнослужащему получить бесплатную правовую помощь

17 апреля 2023 12:25
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Как военному получить бесплатную правовую помощь — инструкция
Украинский оеннослужащий на боевых позициях. Фото: УНИАН
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Военнослужащие испытывают немало проблем, с которыми часто сталкиваются впервые. Кто-то не может получить отпуск по семейным обстоятельствам, кто-то не знает, как правильно составить жалобу или заявление, а кому-то не выдают справку. Важно знать, как защитить свои права.

Как сообщает Telegram-канал "Уряд online", украинские военные могут получить бесплатную правовую помощь.

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Военные могут обращаться к правоведам по разным вопросам, в частности о получении денежного довольствия, оформлении денежной помощи в связи с ранением.

Военнослужащие могут узнать о том, как правильно:

  • обжаловать решение ВЛК;
  • обжаловать действия или бездействие воинской части, органов власти;
  • оформить отпуск;
  • уволиться с военной службы;
  • решить семейные и социальные вопросы (развод, алименты, наследие и т.п.);
  • оформить перерасчет пенсии, другие социальные выплаты и льготы и другие правовые проблемы.

Безвозмездная правовая помощь: с какими вопросами военные могут обращаться

Куда обращаться военному за бесплатной правовой помощью: номера и порталы

Консультацию можно получить через сервис "Кабинет клиента", размещенный на сайте системы оказания безвозмездной помощи путем предоставления обращения на электронную почту. Или через мобильные приложения "Бесплатная правовая помощь" и "Твое право".

Для устной консультации можно обратиться по телефону:

  • 0 800 213 103.

Консультанты контактного центра — это юристы, которые ежедневно оказывают правовую помощь не только по телефону, но и представляют интересы клиентов в судах.

Номер для звонков из Telegram:  

Если нужно получить правовую помощь в письменном виде — напишите в телеграмм-бот:  

Также можно сразу обращаться в ближайшее бюро:

Здесь предоставят юридическую консультацию и помогут при составлении рапортов.

Все сервисы системы БПД:

Важно: ветераны войны, члены семей погибших, лица, лишенные личной свободы или от их имени их ближайшие родственники имеют право на назначение адвоката за счет Государственного бюджета Украины.

Куда обращаться военному за безвозмездной правовой помощью

Напомним, украинцам объяснили, кто из военных может претендовать на получение доплаты в размере 50 тысяч гривен и какие для этого условия.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, при каких условиях, на какой срок и как украинские военнослужащие могут получить отпуск в 2023 году.

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