Як військовому отримати безоплатну правову допомогу — інструкція

Український військовослужбовець на бойових позиціях. Фото: УНІАН

Військовослужбовці мають чимало проблем, з якими часто зіштовхуються вперше. Хтось не може отримати відпустку за сімейними обставинами, хтось не знає як правильно скласти скаргу чи заяву, а комусь не видають довідку. Важливо знати як захистити свої права.

Як повідомляє Telegram-канал "Уряд online", українські військові можуть отримати безоплатну правову допомогу.

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Військові можуть звертатися до правознавців з різних питань, зокрема стосовно отримання грошового забезпечення, оформлення грошової допомоги у зв’язку з пораненням.

Військовослужбовці можуть дізнатися про те, як правильно:

оскаржити рішення ВЛК;

оскаржити дії чи бездіяльність військової частини, органів влади;

оформити відпустку;

звільнитися з військової служби;

вирішити сімейні та соціальні питання (розлучення, аліменти, спадщина тощо);

оформити перерахунок пенсії, інших соціальних виплат та пільг й інших правових проблем.

Куди звертатися військовому по безоплатну правову допомогу: номера та портали

Консультацію можна отримати через сервіс "Кабінет клієнта", розміщений на сайті системи надання безоплатної допомоги, шляхом подання звернення на електронну пошту. Або через мобільні застосунки "Безоплатна правова допомога" та "Твоє право".

Для усної консультації можна звернутись за телефоном:

0 800 213 103.

Консультанти контактного центру — це юристи, які щодня надають правову допомогу не лише телефоном, але і представляють інтереси клієнтів у судах.

Номер для дзвінків з Telegram:

Якщо потрібно отримати правову допомогу письмово — напишіть у телеграм-бот:

Також можна одразу звертатися до найближчого бюро:

Тут нададуть юридичну консультацію і допоможуть при складенні рапортів.

Усі сервіси системи БПД:

Важливо: ветерани війни, члени сімей загиблих, особи, позбавлені особистої свободи, або від їх імені їхні найближчі родичі мають право на призначення адвоката коштом Державного бюджету України.

Нагадаємо, українцям пояснили, хто з військових може претендувати на отримання доплати у розмірі 50 тисяч гривень та які для цього є умови.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, за яких умов, на який термін та як українські військовослужбовці можуть отримати відпустку у 2023 році.