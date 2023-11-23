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Заоблачные зарплаты в "Укрнафте" — сколько получают топ-менеджеры компании

23 ноября 2023 11:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Заоблачные зарплаты в "Укрнафте" — сколько получают топ-менеджеры компании
Офис "Укрнефть". Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Только за последний год государство потратило на зарплаты руководителя "Укрнафты" Сергея Корецкого и его окружение 24 млн. грн. Вокруг заоблачных расходов в госкомпании разгорелся скандал.

Об этом сообщил политический обозреватель Михаил Шнайдер.

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Шнайдер обратил внимание на заоблачные зарплаты, получаемые руководителем "Укрнафты" Корецким и его окружением. Затем он привел пример заработной платы "главного кадровика" ПАО Елены Артазей. Каждый месяц она получает более 22 тысяч долларов.

"По рыночному курсу НБУ это составляет около 800 000 грн/месяц. Примечательно, что согласно статье 21 Кодекса законов Украины о труде и нормам Закона Украины "Об акционерных обществах", назначение Артазей весьма сомнительно", — выразил сомнения политический обозреватель.

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Контракт Корецкого с Артазей. Фото: Mihail Shnayder / Facebook

По его словам, контракт могут заключаться только с членами исполнительного органа, членом наблюдательного совета и корпоративным секретарем. Если же заключение другого контракта законом не предусматривается, то собственник или уполномоченный им орган не имеет права подписывать с работником такой трудовой договор, даже если имеется обоюдное согласие.

Кроме того, Шнайдер обратил внимание на контракт с Юрием Ткачуком, возглавившим финансовое направление. В его контракте предполагается зарплата в размере более 28 тысяч долларов (около 1 млн. грн. в месяц). По его словам, такие "значительные финансовые ошибки при Ткачуке и Корецком сталкиваются с вопросом об эффективности такой "профессиональной" работы менеджмента стратегического госпредприятия".

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Контракт с Юрием Ткачуком. Фото: Mihail Shnayder / Facebook

"Встает логичный вопрос: что же такого выдающегося делает главный финансист в "Укрнафте", получая в 10 раз больше, чем военный "на нуле", ежеминутно рискующий своей жизнью и защищающий страну от врага?!" — возмутился Шнайдер.

Эксперт также отметил, что де-факто выходит, что Корецкий с превышением своих полномочий незаконно заключил контракты и в течение года незаконно выплачивает необоснованно высокую заработную плату обычным наемным работникам, которые не являются должностными лицами и не несут никакой ответственности за принятие решений.

По словам Шнайдера, очень интересной темой является, исследовал ли данный вопрос Госаудитслужба, которая недавно проводила ревизию в ПАО и охватывала в том числе и период руководства Корецкого, и не видят ли в этом государственные ревизоры растрату денежных средств важного для Украины ГП.

Напомним, недавно стало известно, что крупнейшая нефтяная компания "Укрнафта", год назад перешедшая в подчинение государства, впервые принесла прибыли больше, чем за все предыдущие 15 лет. Как известно, до этого компания находилась в управлении группы "Приват" Игоря Коломойского.

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